◆米大リーグ ブルージェイズ３X―２フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・フィリーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、２回に２試合ぶりの安打となる右越え二塁打を放った。その後２打席は空振り三振で打率は２割３分２厘となった。

相手右腕は通算１１８勝の剛腕ウィーラー。２回２死無走者、カウント３―１からのシンカーをたたくと打球速度９７・９マイル（約１７５・７キロ）で右翼ガルシアのグラブをかすめてフェンス直撃の３５４フィート（約１０７・９メートル）の大二塁打。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、３０球団の本拠地球場のうち、フィリーズの本拠地など３球場であれば本塁打となった当たりだった。

試合はフィリーズが９回に１点を勝ち越したが、その裏にブ軍は２者連続安打で無死一、三塁。デュランの暴投で追い付き、なおも無死三塁で岡本の前を打つバレンズエラが左前にサヨナラ安打を放った。

ネクストバッターズサークルで待機していた岡本も劇的サヨナラの瞬間、ヒーローのバレンズエラに向かって駆けだしていった。