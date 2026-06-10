元テレビ朝日社員の玉川徹氏が10日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。DAZNが、サッカーW杯北中米大会（11日開幕）の全104試合を生中継し、日本戦は無料配信することに関連し、ユニバーサルアクセス権（国民的関心が高いスポーツイベントや情報に無料アクセスできる権利、UA権）について言及した。

サッカーW杯北中米大会では、NHKが地上波とBSで日本代表の試合を全て生中継する。1次リーグは地上波で2試合、BSで1試合となる。地上波では、開幕戦や決勝を含む計33試合を生中継予定。BSプレミアム4Kでは、全104試合を放送する（生中継・録画）。また、日本テレビは、1次リーグの日本戦1試合含む、計15試合を放送。フジテレビもW杯の地上波放送権を獲得し、10試合を生中継する。

今年3月の野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、米動画配信大手ネットフリックスが日本での独占放送権を獲得。UA権の法制化の必要性を訴える声も上がっている。

玉川氏は、放送権について「需要があるんだったら、それをどこまでもカネに変えてもいいじゃないかっていうのが商業主義というものですよね。だけど、なんでも全部カネに変えてもいいって言えない部分があって、それが公共ってことなんですよね。スポーツに関して、こういう国際試合みたいなものは多くの人が楽しみたい。ワールドカップ（W杯）と名前が付くようなものは、やっぱり公共性があるんじゃないかという考え方があるんですよね。だからユニバーサル・アクセス権とかっていう話も出てくるんですけど」とUA権に言及。

「今回それで僕がなるほどなと思ったのは、DAZNジャパンの笹本CEOが、今回独占しないんですよ。テレビもやるんですよ、このW杯を。なぜかって言ったら、多くの人にスポーツに触れてもらわないと結局はスポーツの市場が縮小するんだということをおっしゃっている。なので今回はネットフリックスがやったような独占というのはやらないで、テレビも放送するという方針にしたんですよね」と指摘。

そして「たしかに（3月の）WBCを振り返ってみると、独占されたこともあって、前回（2023年）テレビでも放送してた時と比べると、やっぱり盛り上がりに欠けたと思う。事実だと思います。なので、そこから学んでいるところもあるんだなというのがあって、いい話だなと思って僕は聞きましたけどね」と自身の見解を述べた。

これに司会の羽鳥慎一アナウンサーが「ビジネス的にはWBCのネットフリックスの判断はそうなんだろうなと」と言い、玉川氏も「商業主義的にはそれでOKなんですよ」と応じた。さらに羽鳥アナが「でも盛り上がりどうでしたかっていうと、今言った通りですね」と言うと、玉川氏は「これからずっとWBCを何かが独占、独占ってしていくと、もしかすると、あの前回（2023年）のWBCの盛り上がりみたいなものはないのかもしれない」と述べていた。