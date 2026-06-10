【きょうから】サイゼリヤ、夏のグランドメニュー改定 定番人気メニューは掲載せず「差し込みメニューで対応」
イタリアンレストラン「サイゼリヤ」はきょう10日から、グランドメニューを改定する。
【写真】ジューシーな肉×やみつきソースで人気の「若鶏のディアボラ風」
「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」は、在庫状況が不安定となっているため、グランドメニューに掲載されていない。差し込みメニューで販売する。
季節限定の「冷たいパンプキンスープ」が今年も登場。かぼちゃ本来のおいしさを生かした冷たいスープとなっており、なめらかで甘みのあるスープに仕上げている。ひんやりとした口当たりが心地よく、暑い日にもすっきり楽しめる。
【写真】ジューシーな肉×やみつきソースで人気の「若鶏のディアボラ風」
「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」は、在庫状況が不安定となっているため、グランドメニューに掲載されていない。差し込みメニューで販売する。
季節限定の「冷たいパンプキンスープ」が今年も登場。かぼちゃ本来のおいしさを生かした冷たいスープとなっており、なめらかで甘みのあるスープに仕上げている。ひんやりとした口当たりが心地よく、暑い日にもすっきり楽しめる。