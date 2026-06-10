モデル・仁香（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。米国留学中の18歳・長男の高校卒業を報告した。

「息子が無事に高校を卒業しました」と報告し、愛息とのハグショットを投稿。「まずはこの景色を見せてくれてありがとう。本当に本当によく頑張った」とつづった。

「15歳で海を渡り希望とワクワクを胸に旅立ったあの頃はまだまだ幼くて、私は幾度となくこの選択が正解だったのか、この日を迎えるまでずっと自問自答していた。正直苦しいことの方が多かったかもしれない」と仁香。「本人は希望やワクワクが時に辛さや悔しさになる事も少なくなかった3年間だったと思う。でも1度も挫けず頑張り抜いた事。親だけど1人の人間として尊敬しています」と称えた。

「この留学という冒険に勝ち抜いた息子を心から誇りに思います。ありがとう。卒業おめでとう」と親子スリーショットも披露した。

「そして北カリフォルニアの気候や美しい景色、愛情深い先生、仲間。間違いなくもう一つのホームタウンが出来た事、彼の人生の彩りになる事でしょう。息子に関わってくれた全ての方に感謝します。ありがとうございました」とつづった。

仁香は30歳で結婚し、08年に男の子をもうけるも14年に離婚。2018年10月に16歳年下の写真家・柴田翔平氏と再婚している。