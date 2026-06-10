「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。

【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「ティッシュの箱は雑がみという資源になる地域が多いです！資源になる紙は可燃ごみの中に15%入っていると言われています」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、「ティッシュの箱は雑がみという資源になる地域が多いです！資源になる紙は可燃ごみの中に15%入っていると言われています」と投稿。









続いて「おかしの箱、封筒、カレンダーなど1週間で大体このくらいになります。有料袋の地域は資源にできる紙を可燃ごみから抜くと節約になりますよ！」と呼びかけました。









滝沢さんは、日々、SNSを通じて、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。









※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】