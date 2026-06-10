Z世代から支持を集めるモデル・女優の香音（かのん）が韓国ドラマ初主演を務める『俺のマネージャーになってくれる？』がABEMAにて2026年6月9日（火）より全話配信開始される。なお本作は、配信開始より1か月間、期間限定で全話無料となる。

【映像】セーラー服姿の香音

本作は、韓国の名門「セギ芸術高等学校」のマネージャー科を舞台に、日本からの留学生・花と、学校の四天王と呼ばれる輝かしいイケメンたちが繰り広げる、心ときめく青春と成長を描いた青春ロマンス学園ドラマ。『花より男子』を彷彿とさせる爽やかな世界観に、ドキドキする胸キュンストーリーが繰り広げられながら、「なぜ彼女はここへやってきたのか？」というミステリアスな秘密が隠された、予測不能な展開が見どころとなっている。

主人公の広瀬花役を演じるのは、ドラマやバラエティ、ファッション誌などマルチに活躍し、今回がファン待望の海外進出・韓国ドラマ初主演となる香音。明るく前向きで、マネージャー科に瞬く間に順応していく一方で、誰にも言えない秘密を抱えた日本人留学生をみずみずしく演じている。

花を取り巻く芸術高校の“四天王”には、ネクストブレイク筆頭の若手俳優陣が勢揃い。ソ・ガンジュン、コンミョン、カン・テオなど数々のスターを輩出した伝説の俳優グループ「5urprise」に続く、次世代俳優グループとして世界が注目するASTEON（アステオン）のメンバー（アン・ジュンウォン、ヤン・ジュンボム、ナム・ミンス）が登場。大ヒット映画に出演した天才子役出身で自信家のク・ウノ役を『PROJECT 7』出身のアン・ジュンウォンが、その親友で花を巡り恋の火花を散らす優しき少年チョン・シウ役を注目株のユン・ドジンが演じ、韓国イケメンたちによる怒涛のときめき攻勢が画面を彩る。

＜キャラクター紹介＞

▼広瀬花（演：香音）

「セギ芸術高等学校」マネージャー科にやってきた、秘密を持つ日本人留学生。韓国文化を愛し、人懐っこい性格と褒め言葉のスキルで周囲を魅了していく。会話と読解は少し苦手だが、常に明るく前向き。しかし、彼女の明るい笑顔の裏には、ある“演技”と隠された目的があり……。

▼ク・ウノ（演：アン・ジュンウォン / ASTEON）

観客1,000万人動員映画の天才子役出身で、俳優学科1位をキープする冷美男。他人に興味がないが、無理に笑う花の様子が「下手な演技」であることを見抜き、彼女の本当の秘密に気づく唯一の存在。

▼チョン・シウ（演：ユン・ドジン）

ウノの親友。優しく、情け深く、世界と人に興味津々な幸せな少年。生まれ持った高いポテンシャルを持つが、ウノと競争することを避けてきた。しかし花を好きになったことで、ウノと本気で勝負したいという感情が芽生え始める。

▼キム・バルン（演：ヤン・ジュンボム / ASTEON）

花の従兄弟で、母が日本人の少年。見た目はコワモテだが、実は小さなことに感動して涙もろい非常に繊細な感性の持ち主。花を誰よりも気にかける。

▼ナム・ミンス（演：ナム・ミンス / ASTEON）

カメラと音楽を愛する自由奔放な創作型タイプ。普段はだるそうにしているが、自身のドーパミンが刺激されると急に動き出す、掴みどころのない性格。

▼シン・ジア（演：ハン・ジアン）

マネージャー科のクラス代表。日・中・韓の三カ国語に堪能な完璧主義者。プライドが高く花に対抗心を燃やすが、心の奥には純粋さを秘めている。