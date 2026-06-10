Cocomi、10年後は「子育てもひと段落して演奏活動に復帰していたい」 将来の理想像を明かす
フルート奏者でモデルのCocomi（25）が10日、都内で行われた『THE MONSTERS 10周年大展覧会MONSTERS BY MONSTERS: NOW AND THEN』プレビューフォトセッションに登場。10年後になっていたい理想像を語った。
【写真】“ラブブ”ポーズでキュートな笑顔のCocomi
本展は、アーティストKasingLung（カシン・ロン）による、LABUBUをはじめとする『THE MONSTERS』の誕生から10周年を祝して上海からスタートし、台北、香港、パリを巡ったグローバルツアーの東京展。あす11日より東京・麻布台ヒルズギャラリーにて開催する。
一足先に本展を見学したCocomiは「刺激的ですし、何よりこの世界観にどっぷりつかれるのが一番の見どころかなと思います。『THE MONSTERS』の歴史を感じられる部分が多かったです」と感想をコメント。「フォトジェニックなところがいっぱいありました」と笑顔を浮かべた。
同展はアートの最先端としての側面もあるが、アートとの関わりについて話が及ぶとCocomiは「いつもアートに触れていたと思うくらい、常にインスピレーションを受けている。美術館に行くのも好きなのですが、このような展示会を見て、絵画とは違う3Dのアートの良さを感じられて幸せでした」とほほえんだ。
『THE MONSTERS』10周年の記念展にちなみ、自身が10年後どうなっていたいか聞かれると、「子育てもひと段落して、演奏活動に復帰していたいなと思っております」と未来の理想像を明かした。
イベントには俳優の本田翼も登場した。
【写真】“ラブブ”ポーズでキュートな笑顔のCocomi
本展は、アーティストKasingLung（カシン・ロン）による、LABUBUをはじめとする『THE MONSTERS』の誕生から10周年を祝して上海からスタートし、台北、香港、パリを巡ったグローバルツアーの東京展。あす11日より東京・麻布台ヒルズギャラリーにて開催する。
同展はアートの最先端としての側面もあるが、アートとの関わりについて話が及ぶとCocomiは「いつもアートに触れていたと思うくらい、常にインスピレーションを受けている。美術館に行くのも好きなのですが、このような展示会を見て、絵画とは違う3Dのアートの良さを感じられて幸せでした」とほほえんだ。
『THE MONSTERS』10周年の記念展にちなみ、自身が10年後どうなっていたいか聞かれると、「子育てもひと段落して、演奏活動に復帰していたいなと思っております」と未来の理想像を明かした。
イベントには俳優の本田翼も登場した。