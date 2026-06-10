世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）は９日（日本時間１０日）、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーフライ級統一王者のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝がＷＢＣ王座を返上したと発表した。ロドリゲスは世界３階級制覇を目指し、バンタム級に階級を上げ、１３日（同１４日）に米アリゾナ州でＷＢＡ世界同級王者・アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝に挑戦する。

空位となったＷＢＣスーパーフライ級王座をめぐり、王座決定戦が行われる見通しだ。最新のＷＢＣ世界ランキングでは、１位が坪井智也（３０）＝帝拳＝、２位がリカルド・マラジカ（２７）＝南アフリカ＝、３位が寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝となっている。

同様に、ＷＢＡ、ＷＢＯ王座も空位となれば、ＷＢＡは暫定王者のダビド・ヒメネス（３４）＝コスタリカ＝が正規王者に繰り上がる可能性がある。またＷＢＯの最新ランキングは、１位が坪井、２位が川浦龍生（３２）＝三迫＝、３位が寺地、４位がイスラエル・ゴンサレス（２９）＝メキシコ＝、５位がユーリ阿久井政悟（３０）＝倉敷守安＝となっている。

世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝の次戦の対戦相手候補としても名前が挙がっているロドリゲスは、９日までに更新されたボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「まず弟（井上拓真）を倒して、それからもう一人の兄弟（井上尚弥）と戦うのが、もっとも完璧なストーリーラインだと思う」と発言。ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝は９日、この動画を引用リポストし「熱いね 是非やりたいね」と反応した。