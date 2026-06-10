タレントの若槻千夏（42）が9日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）に出演。ゲストとの共通点に大喜びする場面があった。

この日のゲストはお笑いコンビ「カーネーション」の吉田結衣（37）。2人は初共演だが、若槻が「周りのスタッフさんに“吉田さん会ったことないんですか！？”って。共演してるイメージがあるっぽくて」と伝えると、吉田は「ほんと出てないんですけど『上田と女が吠える夜』に出てそうって言われる」と応じ、スタジオを爆笑させた。

これに若槻は「うるさい人ってこういう色合いの服着る」と、自身と吉田の蛍光色のようなグリーンの衣装を指すと、吉田も「保護色の逆の、主張の激しい」と呼応し大盛り上がり。若槻は「ちょっと類似タレントだな〜こりゃ〜」と頭を抱えた。

プロフィール紹介で「現場が引き締まるような発言は新たなお笑いのジャンル『引き締め芸』と呼ばれている」と紹介されると、吉田は「これは千鳥のノブさんが“お前がいると引き締まる”“お前がバラエティーを引き締めてる”って言われて」と解説。

これに若槻は手を叩いて大喜び。吉田が「ほんとにそんなつもりはない。私はちょっと正義感が強めぐらいの感じ」と続けると、若槻は大笑いの後「でもうれしいです！」。

若槻が「正義振りかざすのって結構疲れる。だったらこんな役やらない方がいいって思うじゃないですか。でも、やらなきゃいけないじゃないですか」とまで話すと「私たちはね」と声がそろい、再び爆笑。

さらに「同じ人が芸能界に来てうれしい」と喜び「私1人だったんですよ。こっちの人間ってどんどん減っていくんです、年齢重ねて嫌われたくないとか」。これに吉田が「宿命やと思ってやってます」と応じると「うれしい〜！」と口元を押さえ感動。「マジでお茶しません？」と真剣な表情で誘った。