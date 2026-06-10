将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」に臨む北海道・東北バルペックスの屋敷伸之九段（54）、広瀬章人九段（39）、石田直裕六段（37）、齊藤優希四段（30）が、地元・北海道札幌市の「サッポロビール園」で決起会を行った。ビールと絶品のジンギスカンを前に、まずはチーム全員で乾杯。厳しい戦いを前に、メンバーで英気を養った。

【映像】美味しそう…メンバーが堪能した絶品ジンギスカン

乾杯の直後、ビールを飲んだ広瀬九段が「働いた後のビール最高ですね」と声を弾ませたが、北海道のグルメツアーともいえるロケを振り返った齊藤四段から「ずっと遊んでましたけど」と的確なツッコミが入る場面も。名物のジンギスカンについては、広瀬九段が「全然クセないですね。これだけでご飯が食べれそうな」と絶賛し、齊藤四段も「柔らかい。簡単に噛み切れますね。めちゃくちゃ美味しい」と箸を進めた。

食事の合間には、監督を務める屋敷九段から今回のチーム構成の理由が明かされた。エースとして指名した広瀬九段については「常に主力というか。毎回毎回働かせすぎて申し訳ありませんっていうぐらいなんですけど」と切り出し、「ピンチを救ってくれたりとか、土壇場での踏ん張りというんですかね」と、その勝負強さへの絶大な信頼を口にした。

続いて新鋭の齊藤四段については「勢いもあってたくさん勝ってますし、三段時代に苦労された中での土壇場での踏ん張り、勝負強さも考えて選ばせていただきました」と期待を込めた。

また、石田六段については、「北海道の将棋普及などにもすごく貢献していただいておりますし、本業の方でも竜王戦を始め活躍してますので」と指名理由を説明。美味しいジンギスカンでチームの結束を深めた北海道・東北バルペックスのメンバーたちは、「みんなで力を合わせて頑張っていきたい」と、目前に迫ったトーナメントへの決意を新たにした。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）