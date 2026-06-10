日本のダンスボーカルグループ「ONE N’ONLY（ワンエンオンリー）」の元メンバー上村謙信被告（26）が9日までにXアカウントを新設し声明を発表した。

上村は「上村謙信を 応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、声明を公開。「皆さまの想い、すべて上村に届いており支えになっております。上村謙信のSNS運用についてご報告です」と書き出した。公式SNSは当該アカウントとインスタグラムの公式アカウントのみとした上で「『サブアカウント』と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです」と投げかけた。

さらに別の投稿で「皆さまと交流できる場を作りたく『Kenshin Kamimura OFFICIAL FANCLUB』を開設いたします！7月、お楽しみにお待ちいただけますと幸いです。宜しくお願いします」とつづった。

昨年3月、上村被告は香港でファンミーティングを行った後、打ち上げの宴席に参加した際に通訳の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれていた。同日に逮捕され、その後に所属事務所から契約を解除されていた。同年8月、香港の裁判所はわいせつ侵犯罪で起訴された上村被告に対し、罰金1万5000香港ドル（約28万円）の有罪判決を言い渡した。4月の公判で上村被告は、罪を「認めません」と否認していた。

以下、発表全文。

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上村謙信を応援してくださっている皆さまへ。

いつも応援ありがとうございます。

皆さまの想い、すべて上村に届いており支えになっております。

上村謙信のSNS運用についてご報告です。

安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（@kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます。

また、「サブアカウント」と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです。

上村謙信スタッフ＆上村謙信