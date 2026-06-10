【マクドナルド】北中米各国をイメージしたワールドカップ限定「VIVA! ワールドマック」バーガーの味は? バンズがサッカーボール風、岡田准一も絶賛

【マクドナルド】北中米各国をイメージしたワールドカップ限定「VIVA! ワールドマック」バーガーの味は? バンズがサッカーボール風、岡田准一も絶賛