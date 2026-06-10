【ライフ】「くら寿司」とコラボした2種のグミアソートを発売

ライフコーポレーションは、回転寿司チェーンを展開するくら寿司とのコラボレーションとして、プライベートブランド「BIO-RAL(ビオラル)」の人気商品「てんさい糖使用のグミ」の「くら寿司」限定アソートパックを、全国のくら寿司の店舗で10日(一部店では12日)から期間限定で販売する。化学調味料など4大添加物を使っていない商品だ。今後もコラボレーションの継続を計画している。

「てんさい糖使用のグミ」シリーズは2024年から展開しているオリジナル商品。26年6月時点では6種のフレーバーを展開しており、累計で50万点以上を売り上げた。今回、アソートタイプの商品として、「シャインマスカットとイチゴ」の組み合わせと、「ブドウとミカン」の組み合わせの2セットを販売する。企業とのコラボ商品を展開するのは、両社にとって初めて。

今回のコラボレーションは、食への価値観などが共通することから実施に至ったという。プライベートブランド「ビオラル」は2020年から展開しおり、体に優しい素材や製法、健康、自然志向に合わせた商品群として訴求している。出店エリア以外での「ビオラル」ブランド認知が低いことから、全国のくら寿司店舗でのオリジナル商品の販売を通じてより多くの人にブランドの価値訴求を行う。ライフの担当者は「今回の取り組みによって、『くら寿司』に訪れる多くの方に『ビオラル』の魅力を伝えられれば」と話す。

くら寿司は、国内で約550店舗を展開している。創業から化学調味料や人工調味料などの4大添加物を使わないことにこだわっており、誰に食べさせても安心して勧められるよう取り組んでいるという。この価値が広く訴求しきれていないという思いから、今回のコラボレーションに至ったようだ。

くら寿司の広報は「幅広い支持を得ているビオラルとのコラボレーションは、単体で発信するよりも強いシナジーを発揮できるのでは。安心安全のブランドイメージを強化し、ファミリー層への満足度の向上につながれば」と期待を寄せた。

回転レーンでグミが回る

【商品概要(税込表記)】

▽BIO-RAL 2種ミックス、てんさい糖使用のシャインマスカット･いちごグミ＝島根県産のシャインマスカットのピューレを使ったグミと、宮城県産のとちおとめのピューレを使ったグミがそれぞれ入っている。230円(注文パネルの場合は240円)。

▽同、てんさい糖使用のぶどう･みかんグミ＝愛媛県産ピオーネのピューレを使ったグミと、愛媛県産温州みかんの果汁を使ったピュレをそれぞれアソートした。230円(注文パネルの場合は240円)。