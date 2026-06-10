スノボ金・戸塚優斗選手、結婚を発表 お相手はスノボ五輪出場・今井胡桃さん「私たちらしく歩んでいきたいと思います」
【モデルプレス＝2026/06/10】スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手（24）が北京五輪のスノーボード女子ハーフパイプに出場した今井胡桃さん（26）と結婚したことがわかった。6月9日、Instagramを通じて発表された。
【写真】スノボ金選手、元選手の美人妻とウエディングショット
戸塚選手は「このたび今井胡桃さんと結婚致しました」と妻となった今井さんをおんぶした写真を添えて報告。「これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」とつづり「まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです 今後ともよろしくお願いします」と呼びかけた。
今井さんも、同じ写真とともに「私事ですが、この度戸塚優斗さんと結婚致しました。大切な人と家族なれること、すごく嬉しいです。これからも支え合い、楽しく温かい家庭を築いていきたいと思います」と投稿している。
スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚選手。出場時には青や金のラメが印象的なネイルが映り込み話題に。ネイルをした理由について、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）では、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のファンであることから「Mrs. GREEN APPLEさんが好きなので、やっぱりネイルをしているときがあったりとか、自分もやってみようかなって」とMrs. GREEN APPLEの影響を受けていると語っていた。
さらに、ネイルは今井さんからやってもらっていたことも明らかにし、ハグする様子を投稿するなど、2人の関係性にも注目が集まっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スノボ金選手、元選手の美人妻とウエディングショット
◆戸塚優斗選手、今井胡桃さんと結婚
戸塚選手は「このたび今井胡桃さんと結婚致しました」と妻となった今井さんをおんぶした写真を添えて報告。「これからも2人で笑って支え合いながら、私たちらしく歩んでいきたいと思います」とつづり「まだまだ未熟な2人ですが、温かく見守っていただけると嬉しいです 今後ともよろしくお願いします」と呼びかけた。
◆戸塚優斗選手、今井胡桃さん考案のネイルが話題に
スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚選手。出場時には青や金のラメが印象的なネイルが映り込み話題に。ネイルをした理由について、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）では、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のファンであることから「Mrs. GREEN APPLEさんが好きなので、やっぱりネイルをしているときがあったりとか、自分もやってみようかなって」とMrs. GREEN APPLEの影響を受けていると語っていた。
さらに、ネイルは今井さんからやってもらっていたことも明らかにし、ハグする様子を投稿するなど、2人の関係性にも注目が集まっていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】