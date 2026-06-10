【同棲中の彼氏】が毎晩長電話！？“無神経な態度”に限界を感じた主人公は、【まさかの反撃】を...！
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。交際2年の彼氏と同棲中だった主人公。しかし、ある日を境に、彼は毎晩のように後輩女性と長電話をするようになります。何度気持ちを伝えても改善されない状況に、主人公の我慢は限界に――。主人公がとった衝撃の行動に注目です...！
平和な同棲生活に生まれた違和感
私は、交際して2年になる彼と同棲していました。
一緒に食事をしたり、休日には近所を散歩したり。特別なことはなくても、穏やかで幸せな毎日が続いていたのです。
ところが、そんな日常に少しずつ変化が現れ始めました。
彼が夜になると頻繁にスマートフォンを気にするようになり、ベランダや別の部屋で電話をする機会が増えたのです。
最初は仕事のトラブルかと思い、私は特に気にしていませんでした。
しかし、電話中の彼はどこか楽しそうで、ときおり笑い声まで聞こえてきます。
「本当に仕事の話なのかな……？」
そんな小さな疑問が、少しずつ胸のなかで大きくなっていきました。
彼に聞いてみても、「仕事の相談だよ」と軽く流されるばかりだったのです。
毎晩続く長電話。電話の相手は...
その後も電話の頻度は増え続け、彼は、気づけば毎晩のように長電話をするようになりました。
ある日、偶然スマートフォンの画面が目に入り、電話相手が職場の女性社員であることを知りました。
私が問いかけると、彼は悪びれもせず、「ただの後輩だよ」「仕事の相談に乗ってるだけ」と説明しました。
しかし、仕事の相談にしては頻度も時間も不自然です。
私が正直な気持ちを伝えても、「気にしすぎだって」「彼女には俺しか相談相手がいないんだよ」と取りあってくれません。
私の不安や不快感よりも、自分の行動を正当化する彼。その態度に、悲しみと苛立ちが積み重なっていきました。
後編では、我慢の限界を感じた主人公が衝撃の行動に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部