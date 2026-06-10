【同棲中の彼氏】が毎晩長電話！？“無神経な態度”に限界を感じた主人公は、【まさかの反撃】を...！

読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。交際2年の彼氏と同棲中だった主人公。しかし、ある日を境に、彼は毎晩のように後輩女性と長電話をするようになります。何度気持ちを伝えても改善されない状況に、主人公の我慢は限界に――。主人公がとった衝撃の行動に注目です...！

私は、交際して2年になる彼と同棲していました。

一緒に食事をしたり、休日には近所を散歩したり。特別なことはなくても、穏やかで幸せな毎日が続いていたのです。

ところが、そんな日常に少しずつ変化が現れ始めました。

彼が夜になると頻繁にスマートフォンを気にするようになり、ベランダや別の部屋で電話をする機会が増えたのです。

最初は仕事のトラブルかと思い、私は特に気にしていませんでした。

しかし、電話中の彼はどこか楽しそうで、ときおり笑い声まで聞こえてきます。

「本当に仕事の話なのかな……？」

そんな小さな疑問が、少しずつ胸のなかで大きくなっていきました。

彼に聞いてみても、「仕事の相談だよ」と軽く流されるばかりだったのです。