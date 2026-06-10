スターバックス新ドリンク登場♡とろり果実とティーが楽しめる夏限定シリーズ

暑い季節にぴったりの新シリーズが登場します。スターバックスから、果実の華やかな香りとミルクのまろやかさ、ティーの爽やかさを組み合わせた「FRUITY CHEERS™ TORORI」シリーズが誕生。2026年6月16日（火）より全国のセブン‐イレブン限定で発売されます。気分転換したい午後や、自分への小さなご褒美タイムにぴったりな、夏らしい味わいの2種類をチェックしてみましょう♡

果実とティーが織りなす新しいおいしさ

「FRUITY CHEERS™ TORORI」は、「Stay Cheerful, いつだって、ゴキゲンな私で。」をコンセプトにした新ドリンクシリーズです。

熟した果実を思わせる芳醇な香りにミルクのコクを重ね、さらにティーの爽やかな後味をプラス。フルーツの華やかさと飲みごたえを両立した、これからの季節にうれしいペットボトル飲料です。

パッケージには主役となるフルーツを大胆にデザイン。手に取るだけで明るい気分になれそうな、カラフルで夏らしいビジュアルも魅力です。

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2種類のフレーバーをチェック

スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI ストロベリーベリーベルガモット



価格：210円（税別）

ストロベリーとブラックベリーの甘酸っぱさに、ベルガモットの爽やかな香りをプラス。ジャスミンティーの上品な風味が重なり、華やかでフルーティーな味わいを楽しめます。

容量：500mlペットボトル

賞味期限：10ヶ月

スターバックス® FRUITY CHEERS™ TORORI マンゴーパッションフルーツ



価格：210円（税別）

マンゴーの濃厚な香りとパッションフルーツの爽やかな風味に、ミルクとブラックティーを合わせたトロピカルな一品。南国フルーツならではの高揚感を感じられる味わいです。

容量：500mlペットボトル

賞味期限：8ヶ月

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

この夏のリフレッシュタイムに

果実の香りに癒やされながら、ティーの爽やかさとミルクの満足感も楽しめる「FRUITY CHEERS™ TORORI」シリーズ。暑さで気分が沈みがちな日も、ひと口飲めば前向きな気持ちにしてくれそうです♪

2026年6月16日（火）より全国のセブン‐イレブンで発売されます。