いち髪 PREMIER誕生！和草×サロン発想で叶える本気の絹髪ケア
髪のパサつきや広がり、まとまりにくさなど、年齢やダメージの蓄積による変化を感じ始めていませんか？そんな女性たちの悩みに寄り添う新シリーズ「いち髪 PREMIER」が、2026年9月1日に登場します。和草の恵みとサロンケア発想を融合したプレミアムダメージケアシリーズで、毎日のヘアケアをより丁寧な時間へ。上質な絹のような手触りを目指す注目の新ラインをご紹介します♡
和草×サロン発想の美髪メソッド
「いち髪 PREMIER」は、髪の土台から整える美髪構築メソッド「WASOLOGY（ワソロジー）」を採用したプレミアムダメージケアシリーズです。
傷んだ髪を丁寧にいたわるため、“ほどく”“ととのえる”“満たす”“閉じ込める”という4ステップケアを提案。
和草成分に加え、サロンのシステムトリートメントにも使用されるCMC類似成分を配合し、髪内部の空洞化した部分を補修します。
さらにシリーズ共通でサルフェート（硫酸系界面活性剤）フリー、合成着色料フリーを採用。アミノ酸系・ベタイン系洗浄成分を使用したノンシリコンシャンプーで、髪と頭皮をやさしく洗い上げます。
※CMC類似成分（トリートメント・ヘアパックに配合）：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）
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選べる2つのシャンプー＆トリートメント
シルキースムースライン
ごわつきや絡まりが気になる髪向けのライン。うるおいを与えながら、つるんとなめらかな指通りへ導きます。
・いち髪 PREMIER ブースターシャンプー（シルキースムース）
容量：ポンプ450mL、詰替用340mL
・いち髪 PREMIER セラムトリートメント（シルキースムース）
容量：ポンプ450g、詰替用340g
・いち髪 PREMIER トライアルセット（シルキースムース）
容量：10mL＋10g
香り：八重桜の香り
リペアモイストライン
毛先の乾燥や広がりが気になる髪向け。やわらかくしっとりとした手触りを目指します。
・いち髪 PREMIER ブースターシャンプー（リペアモイスト）
容量：ポンプ450mL、詰替用340mL
・いち髪 PREMIER セラムトリートメント（リペアモイスト）
容量：ポンプ450g、詰替用340g
・いち髪 PREMIER トライアルセット（リペアモイスト）
容量：10mL＋10g
香り：枝垂れ桜の香り
スペシャルケアでさらに絹髪へ
シャンプー前に使用する「ウォータリーミルクトリートメント」は、絡まりやすい髪をほぐしながら摩擦ダメージを予防するプレトリートメントです。
乾いた髪にも濡れた髪にも使用でき、手ぐしが通るなめらかな髪へ導きます。
容量：200g
一方、「モイスチャーメロウヘアパック」は、アイロンやドライヤーによる熱ダメージで硬くなった髪にアプローチ。
高濃度米ぬか発酵導入美容液や高濃度CMC類似成分を配合し、やわらかくしなやかな質感へ整えます。どちらも気分華やぐ桜と茉莉花（まつりか）の香りを採用しています。
容量：200g
※ヒートリペアコート成分：γ－ドコサラクトン
まとめ
毎日のヘアケアに時間をかけられなくても、髪はきちんといたわりたい。そんな女性たちの思いに寄り添う「いち髪 PREMIER」は、和草の力とサロン発想を融合した新しいプレミアムシリーズです。
髪の変化を感じ始めた方や、ダメージケアを見直したい方にもぴったり。2026年9月1日の発売を機に、いつものヘアケアをワンランク上の絹髪ケアへアップデートしてみてはいかがでしょうか♪