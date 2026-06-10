いち髪 PREMIER誕生！和草×サロン発想で叶える本気の絹髪ケア

髪のパサつきや広がり、まとまりにくさなど、年齢やダメージの蓄積による変化を感じ始めていませんか？そんな女性たちの悩みに寄り添う新シリーズ「いち髪 PREMIER」が、2026年9月1日に登場します。和草の恵みとサロンケア発想を融合したプレミアムダメージケアシリーズで、毎日のヘアケアをより丁寧な時間へ。上質な絹のような手触りを目指す注目の新ラインをご紹介します♡

和草×サロン発想の美髪メソッド

「いち髪 PREMIER」は、髪の土台から整える美髪構築メソッド「WASOLOGY（ワソロジー）」を採用したプレミアムダメージケアシリーズです。

傷んだ髪を丁寧にいたわるため、“ほどく”“ととのえる”“満たす”“閉じ込める”という4ステップケアを提案。

和草成分に加え、サロンのシステムトリートメントにも使用されるCMC類似成分を配合し、髪内部の空洞化した部分を補修します。

さらにシリーズ共通でサルフェート（硫酸系界面活性剤）フリー、合成着色料フリーを採用。アミノ酸系・ベタイン系洗浄成分を使用したノンシリコンシャンプーで、髪と頭皮をやさしく洗い上げます。

※CMC類似成分（トリートメント・ヘアパックに配合）：ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

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選べる2つのシャンプー＆トリートメント

シルキースムースライン



ごわつきや絡まりが気になる髪向けのライン。うるおいを与えながら、つるんとなめらかな指通りへ導きます。

・いち髪 PREMIER ブースターシャンプー（シルキースムース）

容量：ポンプ450mL、詰替用340mL

・いち髪 PREMIER セラムトリートメント（シルキースムース）

容量：ポンプ450g、詰替用340g

・いち髪 PREMIER トライアルセット（シルキースムース）

容量：10mL＋10g

香り：八重桜の香り

リペアモイストライン



毛先の乾燥や広がりが気になる髪向け。やわらかくしっとりとした手触りを目指します。

・いち髪 PREMIER ブースターシャンプー（リペアモイスト）

容量：ポンプ450mL、詰替用340mL

・いち髪 PREMIER セラムトリートメント（リペアモイスト）

容量：ポンプ450g、詰替用340g

・いち髪 PREMIER トライアルセット（リペアモイスト）

容量：10mL＋10g

香り：枝垂れ桜の香り

スペシャルケアでさらに絹髪へ



シャンプー前に使用する「ウォータリーミルクトリートメント」は、絡まりやすい髪をほぐしながら摩擦ダメージを予防するプレトリートメントです。

乾いた髪にも濡れた髪にも使用でき、手ぐしが通るなめらかな髪へ導きます。

容量：200g

一方、「モイスチャーメロウヘアパック」は、アイロンやドライヤーによる熱ダメージで硬くなった髪にアプローチ。

高濃度米ぬか発酵導入美容液や高濃度CMC類似成分を配合し、やわらかくしなやかな質感へ整えます。どちらも気分華やぐ桜と茉莉花（まつりか）の香りを採用しています。

容量：200g

※ヒートリペアコート成分：γ－ドコサラクトン

まとめ

毎日のヘアケアに時間をかけられなくても、髪はきちんといたわりたい。そんな女性たちの思いに寄り添う「いち髪 PREMIER」は、和草の力とサロン発想を融合した新しいプレミアムシリーズです。

髪の変化を感じ始めた方や、ダメージケアを見直したい方にもぴったり。2026年9月1日の発売を機に、いつものヘアケアをワンランク上の絹髪ケアへアップデートしてみてはいかがでしょうか♪