サンリオキャラクター145以上が大集合。サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」第1弾作品の発売日が決まりました。

株式会社サンリオは6月9日、Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けパーティゲーム「サンリオ パーティランド」を、2026年10月29日に発売すると明らかにしました。価格はパッケージ版・ダウンロード版ともに6380円（税込）。6月10日よりパッケージ版の予約受付も開始されています。

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「サンリオ パーティランド」は、サンリオキャラクターたちが暮らす街を舞台に、自分で作成したオリジナルアバターを操作しながら遊ぶパーティゲーム。サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しめる内容となっています。

ゲームには、パートナーとして一緒に行動できる16キャラクターを含む145以上のサンリオキャラクターが登場。収録されるミニゲームは45種類以上で、「ハローキティのくるくるスピーディピーラー」や「シナモロールのホームランダービー」、「リトルツインスターズのキラキラほしつりチャレンジ」など、それぞれのキャラクターらしさを生かした内容が用意されています。

特徴的なのは、すべてのミニゲームが「みんななかよく」をテーマにした協力型であること。ひとりで遊べるだけでなく、家族や友人と最大4人で楽しめます。さらにボードゲームやアバターの着せ替え、シール集め、魚釣りなどのコンテンツも収録されており、子どもから大人まで幅広く楽しめる作品になっています。

予約受付が始まったパッケージ版には、数量限定特典として「ハローキティ ミニマスコットホルダー」が付属。ゲームの世界観をイメージしたネオンカラー仕様で、本作オリジナルデザインとなっています。

一方、ダウンロード版には早期購入特典として、80以上のサンリオキャラクターから好きなデザインを選べるアバター用Tシャツを用意。ゲーム内でお気に入りのキャラクターを身につけて遊べます。特典受け取り期間は2027年1月28日23時59分までです。

さらに、サンリオショップとサンリオオンラインショップ限定の特別セットも販売予定。ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミのフィギュアセットに加え、ゲーム内で限定コスチュームのキャラクターを入手できるNFC機能搭載スペシャルカードが付属。加えて、パッケージ版・ダウンロード版の特典も付属します。価格は1万1000円（税込）。

また、発売に先駆け、6月27日・28日に横浜市で開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」では、世界最速試遊コーナーも設置される予定です。

「Sanrio Games」は2026年4月に始動が発表されたサンリオ初のゲームブランド。同ブランドでは今後3年間で10タイトル程度のリリースを予定しており、本作はサンリオにとってゲーム事業強化の象徴的な作品となります。

＜商品概要＞

タイトル：サンリオ パーティランド

発売日：2026年10月29日

対応機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

ジャンル：パーティゲーム

プレイ人数：1〜4人

価格：6380円（税込）

CERO：A（全年齢対象）

（c） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061002.html