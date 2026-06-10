【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ □に入るひらがなは？ 焼き鳥の人気メニューがヒント
知っているはずの言葉が、パズルになると意外な「謎」に変わります。忙しい日々の合間に、頭をリフレッシュしてみませんか？ 今回は、冬の湖で見かけるあの魚や、香ばしい焼き鳥の定番メニューを連想させる言葉を用意しました。
・横の並び：わ ＋ □ ＋ さ ＋ □
・縦の並び（左）：み ＋ □ ＋ た
・縦の並び（右）：ね ＋ □ ＋ ま
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▼解説
・みかた（味方／見方）
・ねぎま（ねぎま）
・わかさぎ（公魚）
正解は「か」と「ぎ」の2文字でした。縦のラインでは、自分を助けてくれる存在である「みかた（味方）」と、鶏肉とネギが交互に刺さった焼き鳥の定番「ねぎま」が完成します。横のラインは、冬の氷上釣りが有名な淡水魚「わかさぎ（公魚）」となります。
言葉と言葉がピタリとつながる瞬間、頭の中がスッと整いますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・横の並び：わ ＋ □ ＋ さ ＋ □
・縦の並び（左）：み ＋ □ ＋ た
・縦の並び（右）：ね ＋ □ ＋ ま
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正解：「か」と「ぎ」正解は「か」と「ぎ」でした。
▼解説
・みかた（味方／見方）
・ねぎま（ねぎま）
・わかさぎ（公魚）
正解は「か」と「ぎ」の2文字でした。縦のラインでは、自分を助けてくれる存在である「みかた（味方）」と、鶏肉とネギが交互に刺さった焼き鳥の定番「ねぎま」が完成します。横のラインは、冬の氷上釣りが有名な淡水魚「わかさぎ（公魚）」となります。
言葉と言葉がピタリとつながる瞬間、頭の中がスッと整いますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)