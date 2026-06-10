「デビュー当時のAAAのよう」宇野実彩子、ギャルな姿に絶賛の声！ 「やっぱ平成ギャル最強！」
ダンス＆ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子さんは6月9日、自身のInstagramを更新。ギャルに変身した姿を披露し、ファンから絶賛の声が上がっています。
【写真】宇野実彩子のギャルな姿
ファンからは「まじギャルかわいい」「ピンクヒョウ柄とか」「デビュー当時のAAAのよう」「やっぱ平成ギャル最強！」「お人形さんかと」「超超超ドタイプです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】宇野実彩子のギャルな姿
「まじギャルかわいい」宇野さんは「やっと解禁できました LAVANDA×HELLO KITTY 第二弾コラボ!!」と、自身がプロデュースするファッションブランド「LAVANDA」とハローキティのコラボレーションを紹介。掲載したモデルショットでは、金髪の宇野さんが、ピンク色のヒョウ柄の服を着用しています。平成のギャルをほうふつとさせるキュートな姿です。
「めちゃ平成ギャルwww」「誰かと思った」また「LAVANDA」の公式Instagramアカウントでも8日、ハローキティとのコラボレーションを告知。別カットのモデルショットも公開しています。ファンからは「めちゃ平成ギャルwww」「ピンクのギラギラ×キティちゃん最強すぎる」「誰かと思った」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)