約2倍の長時間再生を実現　Marshallの第3世代ポータブルスピーカー『Stockwell III』登場

Marshall Groupは、ポータブルBluetoothスピーカー『Stockwell III』を6月10日より発売する。「Stockwell」シリーズの第3世代モデルとして、最大40時間の再生時間とIP55規格の防塵・防滴性能を備える。価格は39,990円（税込）。marshall.comでは6月10日、全国の正規販売店では6月26日より販売を開始する。カラーはBlack & BrassとCreamの2色展開となる。

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本機は、Marshall独自の「True Stereophonic」全方位サウンド技術を搭載し、設置場所に左右されることなく空間全体をクリアなサウンドで満たす。さらに、音量に応じて最適なトーンバランスへ自動調整するダイナミック・ラウドネス機能を備え、小音量時には低音域と高音域を補強して楽曲のディテールや明瞭さを保ち、大音量時にも聴覚上最適なバランスへと調整する。

デザイン面では、スリムな縦型シルエットの本体に、ギターからインスピレーションを受けたPUレザーとベルベット製ライナーを組み合わせたストラップを装着。エンボスレザーのシリコンスリーブに包まれ、頑丈な金属製のフロントおよびバックグリル、中央のMarshallロゴが特徴となっている。真鍮製コントロールパネルは操作性を高めるアップデートが施され、「M」ボタンでお気に入りのプリセットへ素早くアクセスできるほか、メディアジョグによる曲送りなどもスムーズに行える。

従来モデル『Stockwell II』の約2倍にあたる最大40時間の再生時間に加え、IP55規格の防塵・防滴仕様により屋内外を問わず使用可能。USB Type-C端子はモバイルバッテリーとしても機能し、外出先でスマートフォンなどを充電できる。バッテリーや前後のグリル、シリコンスリーブ、キャリーストラップなど交換可能なモジュールパーツを採用しており、長期使用にも配慮されている。

■担当者コメントSimona Berbec（Marshall Group プロダクトマネージャー）■2019年に『Stockwell II』を発売して以来、技術は急速に進化しました。今回発売する『Stockwell III』は、その技術の恩恵を余すことなく取り入れています。バッテリー性能の向上、より豊かなサウンド、防塵・防滴性能の向上は、私たちが実現した改良点の一部に過ぎません。またUIパネルの操作性を向上させ、製品の全体的な寿命を延ばすためにより多くの交換可能なモジュール部品を採用しています。

■製品情報Stockwell IIIメーカー：Marshall発売日：6月10日（marshall.com）／6月26日（全国の正規販売店）価格：39,990円（税込）カラー：Black & Brass、Cream主な仕様：最大40時間再生、IP55規格防塵・防滴、True Stereophonic全方位サウンド、ダイナミック・ラウドネス機能、USB Type-Cモバイルバッテリー機能、交換可能なモジュールパーツ採用公式サイト：www.marshall.com

（文＝リアルサウンド編集部）