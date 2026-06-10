「ベイクドチョコレートサンド」

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　ディズニー作品をモチーフにしたスイーツショップ「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」は、6月13日（土）から、『くまのプーさん』の世界観を表現した新商品「ベイクドチョコレートサンド」を、東京・大丸東京店にある旗艦店で発売する。

【写真】キャラクターの表情に癒やされる！　新作の「チーズタルト」も

■2種類の味が楽しめる

　今回発売される「ベイクドチョコレートサンド」は、100エーカーの森に流れる、穏やかで幸せなひとときをイメージした『くまのプーさん』のデザインに、2種類のベイクドチョコサンドを詰め合わせた新作スイーツ。

　苺チョコレートをピンク色のクッキーでサンドした苺味と、はちみつチョコをほろ苦いココアのクッキーでサンドしたはちみつ味の「ベイクドチョコレートサンド」が入ったボックスは、12枚入と20枚入が用意される。

　また、ディズニーキャラクターのさまざまな表情をデザインした新商品も6月5日（金）より展開中で、やわらかな甘さが広がる「はちみつチーズタルト」と、濃厚でコク深い味わいに仕上げた「チーズタルト」が購入できる。