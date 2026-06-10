『くまのプーさん』のベイクドチョコサンドが登場！ ディズニーのスイーツショップで6．13から発売
ディズニー作品をモチーフにしたスイーツショップ「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリー アニヴェル）」は、6月13日（土）から、『くまのプーさん』の世界観を表現した新商品「ベイクドチョコレートサンド」を、東京・大丸東京店にある旗艦店で発売する。
【写真】キャラクターの表情に癒やされる！ 新作の「チーズタルト」も
■2種類の味が楽しめる
今回発売される「ベイクドチョコレートサンド」は、100エーカーの森に流れる、穏やかで幸せなひとときをイメージした『くまのプーさん』のデザインに、2種類のベイクドチョコサンドを詰め合わせた新作スイーツ。
苺チョコレートをピンク色のクッキーでサンドした苺味と、はちみつチョコをほろ苦いココアのクッキーでサンドしたはちみつ味の「ベイクドチョコレートサンド」が入ったボックスは、12枚入と20枚入が用意される。
また、ディズニーキャラクターのさまざまな表情をデザインした新商品も6月5日（金）より展開中で、やわらかな甘さが広がる「はちみつチーズタルト」と、濃厚でコク深い味わいに仕上げた「チーズタルト」が購入できる。
【写真】キャラクターの表情に癒やされる！ 新作の「チーズタルト」も
■2種類の味が楽しめる
今回発売される「ベイクドチョコレートサンド」は、100エーカーの森に流れる、穏やかで幸せなひとときをイメージした『くまのプーさん』のデザインに、2種類のベイクドチョコサンドを詰め合わせた新作スイーツ。
また、ディズニーキャラクターのさまざまな表情をデザインした新商品も6月5日（金）より展開中で、やわらかな甘さが広がる「はちみつチーズタルト」と、濃厚でコク深い味わいに仕上げた「チーズタルト」が購入できる。