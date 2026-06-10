ファミリーマート、最大“50％”具材増量キャンペーン 6・16から全3回、野菜サラダ対象に実施
ファミリーマートは16日から、野菜サラダを対象とした具材を最大で50%増量する具材増量キャンペーンを全3回実施する。
【画像】こんなにたっぷり！“増量”比較ショット（一覧）
具材増量キャンペーンは、今年3月に実施し、対象サラダの売上が約1.4倍を記録した企画となる。
気温上昇とともにサラダの需要がピークを迎える7月に向けて、今回は人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラを50％増量、サラダチキンを20%増量する。物価高が続く中でも「お値段そのまま、大満足の食べ応え」を提供すべく、対象商品には一目でわかる「増量シール」を貼付して展開する。
同社は、2026年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしている。今回は、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、年間でもっともサラダの需要が高まる7月の盛夏期を前に企画した。
■第1弾
期間:2026年6月16日（火）〜6月22日（月）
対象商品
・シーチキン＆たまごのサラダ
・1/3 日分の野菜サラダ
■第2弾
期間:2026年6月30日（火）〜7月6日（月）
対象商品
・フレッシュ野菜サラダ
・３種のネバネバサラダ
■第3弾
期間:2026年7月21日（火）〜7月27日（月）
対象商品
・サラダチキンのサラダ
【画像】こんなにたっぷり！“増量”比較ショット（一覧）
具材増量キャンペーンは、今年3月に実施し、対象サラダの売上が約1.4倍を記録した企画となる。
気温上昇とともにサラダの需要がピークを迎える7月に向けて、今回は人気の野菜サラダ5品を対象に、コーンやオクラを50％増量、サラダチキンを20%増量する。物価高が続く中でも「お値段そのまま、大満足の食べ応え」を提供すべく、対象商品には一目でわかる「増量シール」を貼付して展開する。
■第1弾
期間:2026年6月16日（火）〜6月22日（月）
対象商品
・シーチキン＆たまごのサラダ
・1/3 日分の野菜サラダ
■第2弾
期間:2026年6月30日（火）〜7月6日（月）
対象商品
・フレッシュ野菜サラダ
・３種のネバネバサラダ
■第3弾
期間:2026年7月21日（火）〜7月27日（月）
対象商品
・サラダチキンのサラダ