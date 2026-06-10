テレビ朝日系“ママ特化型バラエティー”「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）が９日深夜に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴と、お笑いタレントの横澤夏子が出演。この日は「家事マザーズバッグくらべ ママの情報交換会ＳＰ」として放送され、モデルで女優の新川優愛、ヒップホップユニット「Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ」Ｒ―指定の妻で、タレントの江藤菜摘（なつみ）、タレントの岡田結実がそれぞれの育児について語った。

話題は愛用するおむつ袋へ。江藤がふだん使っているというマザーズバッグからグレーの袋を出し、「ペット用なんです」と明かす。犬を飼っていて「最初は赤ちゃん用、わんちゃん用を買っていたんですけど、１個でいいんじゃないかと。値段を調べたらわんちゃん用の方が若干安くて」と、兼用しているグッズを紹介した。

続けて岡田が「パン袋を使っていて…」と透明の袋を出すと、藤本は「そんなの使ってる人見たことない！」、横澤も「インスタで見たことある！」と驚き。岡田は「びっくりするくらい（においが）漏れない。コスパも良くて３００枚で１４３０円とか」とコメント。すると、江藤が「パン袋、私も使っていたんですけど。まだ（岡田の）赤ちゃんが小さいので、大きくなって本気のうんちのにおいは漏れます。なのでうちは廃止しました」と忠告していた。