【旬のピーマン5個大量消費】甘辛生姜だれがしみしみ『鶏ももとピーマンの焼き漬け』

旬のピーマンをたっぷり1袋使って作る、焼き漬けおかず。こんがり焼いた鶏もも肉といっしょに甘辛しょうがだれに漬ければ、ピーマンの甘みがぐっと引き立ちます。

今の時期ならではのやわらかさも楽しめて、ご飯がどんどん進む味わい。ごろっとした鶏もも肉もジューシーで、大満足の食べごたえです！

『鶏ももとピーマンの焼き漬け』のレシピ

材料（2人分）

鶏もも肉（大）……1枚（約300g）

ピーマン……5個（約130g）

しょうが……1かけ

赤唐辛子……1本

〈A〉

砂糖……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ2

水……大さじ4

〈B〉

塩……少々

酒……小さじ1

片栗粉……大さじ2

サラダ油……大さじ1/2

作り方

（1）ピーマンは縦半分に切り、へたと種を取る。しょうがは皮をむき、せん切りにする。赤唐辛子はへたと種を取る。バットに〈A〉としょうが、赤唐辛子を入れて混ぜ合わせる。鶏肉は一口大に切り、ボールに入れて〈B〉をもみ込み、片栗粉を全体にしっかりとまぶす。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を皮目を下にして並べ入れる。あいたところにピーマンも並べ入れ、そのまま3分ほど焼く。ともにこんがりとした焼き色がついたら上下を返し、ふたをして弱火で3分ほど蒸し焼きにする。

（3）鶏肉とピーマンを熱いうちに（1）のバットに加えて全体に味をからめる。ときどき上下を返しながら5分ほど漬け、味がなじんだら汁ごと器に盛る。

甘辛しょうがだれをまとったピーマンと鶏肉は、ご飯との相性抜群。たっぷり作っても、気づけばお皿が空っぽになりますよ。

市瀬 悦子イチセ エツコ 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）