佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の10日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

10日の最高気温は、福岡市や北九州市で27℃の予想です。久留米市や佐賀市など内陸の地域では30℃の予想で、真夏日が戻ってきます。前日との気温差が大きいので服装選びにご注意ください。



「朝との気温差に注意」

朝の気温が低い分、昼にかけての気温の変化がとても大きくなります。最低気温と最高気温の差は福岡市で9℃、大牟田市で16℃の予想です。朝は長袖の羽織ものが活躍しますが、日中は半袖でも暑いくらいになりそうです。



「天気の予想」

朝からよく晴れるでしょう。日差しはたっぷり届き、穏やかな天気が続きます。紫外線が強まりますので、お出かけには対策が必要です。洗濯日和で、たまった洗濯物も片付きそうです。



「傘は必要なのかどうなのか？」

雨具の出番はないでしょう。日傘が欲しくなるような強い日差しが照りつけそうです。



「なのか間予報」

金曜日にかけては梅雨の中休みで、晴れる日が続く見込みです。日曜日以降はまた、すっきりしない天気が続くでしょう。来週後半からは梅雨の本番になりますので、今週の日差しは貴重なものとなりそうです。