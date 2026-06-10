オフコース『SELECTION 1973-78』 (品番：UPJY-9580/1)

ユニバーサル ミュージックは、Made in Japanの高級レコード「100％ Pure LP」の新ラインナップとして、オフコースが東芝EMIでの現役活動中にメンバー自らの選曲で発表した2枚のベスト盤「SELECTION 1973-78」と「SELECTION 1978-81」を、10月28日と11月25日に2カ月連続で発売する。価格は各11,000円。いずれもシリアル・ナンバー入りで、1,000枚完全生産限定。

オフコース『SELECTION 1978-81』 (品番：UPJY-9582/3)

2012年に初めて登場し、昨年12月に約10年ぶりの新作がリリースされたスーパー・ハイエンドなアナログ盤100％ Pure LPは、いずれも無着色ヴァージン・ヴィニールの180g重量盤で、メタルマスターからダイレクトにプレス。オリジナル・アナログ・テープからのフラット・トランスファーを基本に、音の鮮度とダイナミックレンジを重視したな音作りになっている。

これらのタイトルは通常の33回転ではなく、12インチ・シングルなどで使われる45回転を採用。各面に収録できる時間が短くなるため2枚組となっているが、その分広く長い溝を刻むことができ、高速で回転することにより安定性も向上するなど、ディテールの再現やボリュームの豊かさにおいてアドバンテージがある。

2枚のアルバムは、いずれも見開きコーティング・ジャケットと、特製軟質ヴィニール・アウターバッグを採用している。詳細は以下の通り。

【10月28日発売】

オフコース『SELECTION 1973-78』 (品番：UPJY-9580/1)デビュー・アルバム『僕の贈りもの』(1973) から5thアルバム『JUNKTION』(1977)までの5枚のスタジオ作から選ばれた12曲に、当時の最新シングルのAB面を加えて編まれた初のベスト盤で、ポップなサウンドでグループ初のスマッシュ・ヒットとなった「眠れぬ夜」や、小田和正の真骨頂たるメロディが際立つ名バラード「秋の気配」(アルバムとは別ミックス)、鈴木康博のフォーク時代屈指の名曲「潮の香り」など、後に5人のバンドとなって大ヒットを連発する以前の、コーラスワークも瑞々しいデュオとしての魅力が凝縮された作品マスター：オリジナル・アナログ・テープよりトランスファーした最新96kHz/24bitWAVマスター採用 Side A1. やさしさにさようなら2. 通りすぎた夜3. 僕の贈りもの Side B1. でももう花はいらない2. 水曜日の午後3. のがすなチャンスを(19780225 ライブ at 仙台市民会館)4. 別れの情景(1)Side C1. 眠れぬ夜2. ワインの匂い3. 愛の唄4. こころは気紛れSide D1. 青春2. 潮の香り3. 秋の気配

【11月25日発売】

オフコース『SELECTION 1978-81』 (品番：UPJY-9582/3)内容：6thアルバム『FAIRWAY』(1978) から8thアルバム『We Are』(1980) までの3枚のスタジオ作から選ばれた7曲に、シングルのみで発表された4曲を追加したベスト・アルバムの第2弾。清水仁、大間ジロー、松尾一彦が加わったバンド時代の作品がメインで、「愛を止めないで」(ビル・シュネーによるリミックス・ヴァージョン)「さよなら」「Yes-No」（フリューゲルホルンのイントロ付）「I LOVEYOU」といった小田和正作の誰もが知る大ヒット曲の他、鈴木康博によるダイナミックなロック・ナンバー「一億の夜を越えて」や、松尾一彦作のAOR的な人気曲「せつなくて」など、グループ黄金期のハイライトを詰め込んだ作品マスター：オリジナル・アナログ・テープよりトランスファーした最新96kHz/24bitWAVマスター採用 Side A1. 風に吹かれて2. 夏の終り3. 愛を止めないで Side B1. せつなくて2. 生まれ来る子供たちのために3. さよなら Side C1. Yes-No2. 愛の終わる時3. 一億の夜を越えて Side D1. いくつもの星の下で2. I LOVE YOU