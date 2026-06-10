大相撲のパリ公演（13、14日）に向け、横綱・大の里（26＝二所ノ関部屋）が10日、羽田空港から出発した。

昨年10月のロンドン公演に続き、2年連続で海外公演に参加。搭乗前に取材に応じ、「去年のロンドンを経験しているし、今回はパリということで、2年連続で（海外公演に）行けて、うれしい」とリラックスした表情で話した。

約14時間半のフライトを経てパリ入りする。「そんなこだわりはないけど、ゆっくりできると思う」。美食の国フランスを訪れるのは初めてで「食事がおいしいとよく聞くので、食事をいっぱい食べてみたい」と声を弾ませた。

昨年のロンドン公演では、横綱・豊昇龍（27＝立浪部屋）とともにけん引し、5日間合計で約2万7000人を動員するなど大盛況。「相撲の良さ、相撲というものを海外の皆さんに知ってもらえる良い機会だと思うので、自分自身も頑張っていきたい。初めて見る方も多いと思うので、相撲に少しでも興味を持ってもらえたらうれしい」と今回も横綱として引っ張る覚悟だ。

今月7日に26歳となった。25歳では横綱初V、自身初の休場などを経験し「（25歳は）良いも悪いも経験した一年だった。目標を持って一年間過ごしていきたいと思う」と力を込めた。左肩腱板損傷で夏場所を全休。再起を期す名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）へ「回復が順調なので、しっかりと帰ってきて稽古して、名古屋場所に向けてしっかりと頑張りたいと思う」と意気込んだ。