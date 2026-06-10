【大西純一の真相・深層】まもなくW杯北中米大会が開幕する。日本代表は「目標は優勝」と掲げている。1次リーグで対戦するのはオランダ、チュニジア、スウェーデンと、いずれも力があるチーム。森保監督はどうW杯を戦うのだろうか。

今大会は参加国が48カ国に増え、32カ国が決勝トーナメントに進出する。日本がW杯で優勝するためには、1次リーグ初戦から34日間、8試合戦うことになり、決勝までの道のりが長くなった。一方で、1次リーグ3位でも決勝トーナメントに進出できる可能性がある。これによって、戦い方が変わるはずだ。

W杯のような大きな大会で、1カ月間ずっと好調を維持するのはなかなか難しい。長期間の大会は、どこにピークを持っていくかがポイント。日本はこれまで1次リーグ初戦に照準を合わせてきた。事前合宿や壮行試合、大会前のテストマッチを通じて最初の試合で100％になるようにして、「勢いに乗って…」という考えだった。だが、W杯のように厳しい試合が続くと、決勝トーナメントに入ってプラスアルファはなかなか期待できない。優勝を経験している国は、むしろ1次リーグより、決勝トーナメントに入ってからギアを上げる。今回は日本もこの戦い方だと思う。

日本は前回カタール大会で、1次リーグでドイツとスペインを破ったが、決勝トーナメント初戦でクロアチアにPK戦で敗れた。世界に衝撃を与えたものの、記録としては「ベスト16で敗退」に終わった。一方で、第2戦でコスタリカに負けているが、1次リーグを1位で通過した。今大会は3位でも決勝トーナメントに進める可能性がある。もちろん、1次リーグをベストで戦う事はまちがいないが、3試合で勝ち点3でも突破の可能性はある。1勝2敗や3分けでも下を向く必要はないわけだ。

日本代表の選手層が厚くなり、26人のだれが試合に出ても同じように戦えるようになり、休ませながら戦うことができる。1次リーグで多くの選手を使い、ベストオブベストで決勝トーナメントに入り、ここからギアを上げていく。森保監督は34日間をこうマネジメントすると思う。もちろん、前回大会でドイツやスペインに、昨年は親善試合でブラジルに勝った自信と、8年間の日本代表監督としての経験から、確信もあるはずだ。

実際、これまでも優勝を狙う国は、決勝トーナメントに照準を合わせてきた。今回も「決勝トーナメントに入ってからが本番」と考えている国は少なくない。もちろん、前回大会のドイツのように、初戦で日本に負けて、調子が上がらないまま1次リーグで敗退したように、リスクもある。だが、高い目標を目指すためには、やってもいいチャレンジだろう。壮行試合のアイスランド戦で、従来のように「何としても勝つんだ」という戦い方ではなく、いままで積み上げたものを確認することに重点を置いたのも、「ここはまだ」ということ。森保監督のプラン通りに行けば、日本の歴史が変わるはずだ。