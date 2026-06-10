【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は９日、有人月探査「アルテミス計画」で２０２７年に予定する宇宙船と月着陸船のドッキング試験に参加する宇宙飛行士４人を発表した。

機体の安全性を確かめ、２８年の実現を目指す有人月面着陸に向けて弾みをつけたい考えだ。

４人はＮＡＳＡのランディ・ブレスニック氏、アンドレ・ダグラス氏、フランク・ルビオ氏と、欧州宇宙機関（ＥＳＡ）に所属するイタリア人のルカ・パルミターノ氏。ＥＳＡの飛行士が同計画に参加する初の機会となる。いずれも男性で、ダグラス氏以外は国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）滞在経験がある。

「アルテミス３」と呼ばれる今回の試験では、飛行士を乗せた宇宙船「オリオン」を地球上空に打ち上げ、事前に宇宙へ送っていた月着陸船に接続させる。船長になるブレスニック氏は記者会見で「総力を結集すれば、ミッションを成し遂げられる」と力を込めた。

オリオンは４月に有人月周回探査計画「アルテミス２」で使われたが、米スペースＸと米ブルーオリジンが開発する月着陸船は、打ち上げに使うロケットの試験などで爆発事故があり、完成のめどがたっていない。