East Of EdenのニューEP『Rising In Bloom』が6月10日にリリースされ、あわせて新曲「Telepathic」のミュージックビデオが同日22時より公式YouTubeチャンネルでプレミア公開される。

今作『Rising In Bloom』には、ドラマ主題歌として注目を集めた「Our Fate」「The weight of choice」をはじめ、Ayasaが初の作詞に挑戦した「Checkmate」、BABYMETAL作品などで知られる要田健との初タッグによる「Telepathic」、藤永龍太郎が手掛けた「Dawn of Astrantia」という全5曲が収録されている。

ミュージックビデオが公開される「Telepathic」は、重厚なラウドサウンドとドラマチックな展開が印象的なナンバーで、退廃的な空間と近未来的な光の演出を融合させた映像世界のなかで、メンバーの迫力あるパフォーマンスを楽しむことができる。

「新曲「Telepathic」のMVが完成しました。タイトルの「Telepathic」にちなみ、今回は人間の前頭葉をイメージしたセットを制作いただき、メンバーの激しいパフォーマンスと照明演出を融合させることで、さまざまな信号が飛び交う脳内の世界を表現しました。メンバーひとりひとりの音や動きには緊張感が宿り、その高い集中力が映像全体を支配する作品に仕上がっています。情報があふれる現代だからこそ、誰かの心にまっすぐ届く音を鳴らし続けたい。そんな強い思いを、この楽曲とMVに込めました。「Telepathic」が、皆さんの心と少しでもテレパシーのようにつながることができたら、とても嬉しいです」──Ayasa

EPのリリースを記念したLINE MUSIC再生キャンペーンもスタートとなり、『Rising In Bloom』収録曲を対象に、再生回数に応じてオリジナルスマホ待ち受け画像やサイン入りツアーグッズなどがプレゼントされる。応募期間は6月24日23時59分まで。

EP『Rising In Bloom』

2026年6月10日発売

https://eoe.lnk.to/2026EP

通常盤（CD）/ WPCL-13736 / \2,500+税

初回限定盤（CD＋Blu-ray）/ WPZL-32265 / \5,000+税

WMS限定豪華盤【完全生産限定】（CD＋グッズ）/ WPCL-60121 / \9,000+税

1.Our Fate

2.The weight of choice

3.Checkmate

4.Telepathic

5.Dawn of Astrantia 初回限定盤 通常盤 ・Blu-ray（初回限定盤のみ）

「East Of Eden Spring Tour 2026 Behind The Growing」

・WMS限定盤

通常盤CD＋グッズ（Tシャツ、アクリルスタンド）

https://store.wmg.jp/collections/eastofeden/products/6126

＜East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜＞

6月12日（金）大阪・Zepp Namba

6月26日（金）愛知・Zepp Nagoya

7月3日（金）東京・Zepp DiverCity

追加公演

8月9日（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA ※ツアー＜East Of Eden Zepp Tour 2026 〜 Rising 〜＞会場のCD販売ブースにて、EP『Rising In Bloom』をご購入いただくと会場限定の抽選会にご参加いただけます。数に限りがございますので、お早めにお買い求めください。

対象商品『Rising In Bloom』

初回限定盤（CD＋Blu-ray）WPZL-32265 ￥5,500（税込）

通常盤（CD Only）WPCL-13736 ￥2,750（税込）

抽選会特典

A賞：集合写真撮影会（各会場10名様）

B賞：サイン入りパネル（各会場15名様）

C賞：ランダムチェキ（絵柄3種のうちいずれか1種を先着でプレゼント）

詳細：https://wmg.jp/eastofeden/news/90766/

リリースイベント

6月10日（水）タワーレコード渋谷店

6月13日（土）ヨドバシ梅田

6月27日（土）タワーレコード名古屋パルコ店

7月4日（土）タワーレコード新宿店

LINE MUSICキャンペーン

対象：EP『Rising In Bloom』収録全5曲

50回以上再生：応募者全員にオリジナルスマホ待ち受け画像

300回以上再生：抽選で5名にサイン入りツアーグッズ

応募期間：2026年6月10日〜6月24日23:59まで

https://wmg.jp/eastofeden/news/90869/

East Of Eden 公式HP：https://fan.pia.jp/east_of_eden_official/

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