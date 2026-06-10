現在放送中で、さまざまな事情を抱える子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」が舞台のドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）には、たくさんの子どもたちが登場する。その中で、一際目が奪われてしまうのが1人だけ明らかに「ガタイの良すぎる」青年だ。「ソーヤ」と呼ばれ、みんなの人気者になっている青年・皆藤壮哉役を務めているのは、かつて名子役として人気を博した寺田心である。

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当時8歳の寺田心（2016年撮影）©時事通信社

3歳でデビュー→敬語を使いこなすギャップで人気に

寺田は3歳から芸能活動を開始。小柄でかわいらしい声を持ちながら、喋り出すと「〜でございます」などの敬語を使いこなすというギャップでも話題となり、数多くのCMやバラエティ番組に出演してきた。

演技の実力も折り紙付きで、映画『妖怪大戦争 ガーディアンズ』（2021年）では主演を務め、近年では、NHK連続テレビ小説『らんまん』で主人公の槙野万太郎（神木隆之介）と高知の山で出会い、のちに師匠と弟子のような関係になっていくキーパーソンの虎鉄役を演じた。

そして、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では田安賢丸役を演じ、「武家が精進すべきは、学問！ 武芸！」とずいぶんとしっかりした様子を見せた。史実における賢丸はのちに松平定信となり、風紀を乱すという理由で娯楽的な書物を次々と発禁処分にしている。生真面目さが仇となってしまう人物でもあり、青年期を演じた寺田はすでにその片鱗を意識しながら役に落とし込んでいたのだろう。

SNSで誹謗中傷にあい、悩んだ過去も

そんな寺田が『タツキ先生は甘すぎる！』で演じているのは、フリースクール「ユカナイ」の大学生ボランティアスタッフ・壮哉。頼れるお兄さんとして悩みを抱える子どもたちを笑顔にしていく役どころだが、寺田自身もかつてSNSで誹謗中傷にあい、悩んだ過去があるという。

「チビだな」と言われ、筋トレに目覚めた結果…

3年半前、ドラマ『ひきこもり先生』（NHK総合）のシーズン2に出演し、母子家庭で病気の母の介護をしているヤングケアラーの中学生という難役に挑戦した寺田は、役作りの過程でお互いの悩みや心の内側をさらけ出すディスカッションを行った。それまでは、ネットで受けた誹謗中傷のことを特段気にしていないと思っていたそうだが、自分と向き合う中で心情に変化が起き、「思い返してみると『苦しいぞ』と思って泣きました」と明かしている。（※）

「ベンチプレスは120キロ」筋骨隆々になった現在の姿

そして、もうひとつ寺田を心の奥底にあった苦しみから救ってくれたのが、筋トレだった。役のために役者が身体を鍛えるというのはよく聞くが、もはや筋骨隆々という言葉が似合う寺田のその筋肉はなんと自前。ベンチプレスは120キロまで上げられるというから驚きだ。

2025年11月2日に出演した『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）では、鍛え始めた理由を「世間からも、SNSのいじりもやっぱりありましたし、友達も仲良い子じゃないと『チビだな』って言われたりとか、『お前じゃ僕の身長超せない』とか言われたりして悔しくて」と語っている。筋トレの頻度は「週6、1日4時間くらい」と本気で、そのおかげか中学入学時点で127センチだった身長は、50センチも伸び、現在は「177〜8くらい」だという。

現在、18歳となった寺田は俳優活動をしながらも好奇心旺盛で、多芸多才ぶりを発揮。料理に興味を持つと料理教室に通い本格的に学び、2025年1月には『きょうの料理』（NHK Eテレ）に講師役として出演。「なすと豚ひき肉のどんぶり」「ツナとチーズのおやき風ご飯」「お麩のラスク」の3品を披露した。

「サラダチキンほしい」“筋肉キャラ”でバラエティも無双

また、物心ついた時からずっと一緒にいた愛犬を亡くした経験から、動物を助けたいと思うようになり、獣医師を目指していることも公言している。実際、保護犬を含む5匹の犬と暮らしており、老犬介護施設でのボランティア活動にも精力的に取り組んでいる。その活動を称えられ、2024年には第8回「川島なお美動物愛護賞」が贈られている。

このような俳優以外の活動は、確かなコメント力となりバラエティで存在感を発揮する要因になっている。トークゲストの一員として出演した『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系／2025年3月11日放送）では、バレンタインデーにチョコをもらっても「これ筋肉にいいのかな？」と考えるようになってしまったと告白。「できればサラダチキンほしいな」「プロテインクッキーのほうがうれしい」と返答してMCの明石家さんまら共演者を笑わせていた。

寺田は朝ドラや大河ドラマのような重厚なドラマの中でも、爽やかな青年役として新たな風を吹かせることができ、同世代が集まればその経験の長さから頭ひとつ抜け出すトップランナー的な存在となる。

そしてバラエティでも活躍できるその能力は、誰にでも与えられるものではなく、誹謗中傷に屈することなく、地道に自分と向き合ってきた寺田の努力によって獲得されたものと言えるだろう。そんな寺田のこれからの活躍にも注目していきたい。

参照

※ https://www.daily.co.jp/gossip/2022/12/16/0015894564.shtml

（久保田 ひかる）