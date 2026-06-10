【きょうから】タリーズに“〆パフェ”モチーフのフローズンドリンクが登場 白桃＆メロンの素材を活かしたジューシーな味わい

【きょうから】タリーズに“〆パフェ”モチーフのフローズンドリンクが登場 白桃＆メロンの素材を活かしたジューシーな味わい