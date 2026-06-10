◇ナ・リーグ ドジャース−パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1四球2打点で、8回の第6打席に代打を送られベンチに退いた。

相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”スキーンズとの対戦は初回の第1打席は低めスプリットでニゴロ、3回無死一塁の第2打席も高め直球で空振り三振に倒れると、5回の第3打席も外角チェンジアップでニゴロに打ち取られ、3打数無安打に終わった。

相手右腕とは新人だった24年6月5日に初対戦。第1打席で3球三振も、第2打席で100・1マイル（約161・1キロ）の剛球を打ち砕き、本塁打を放つなど2安打。ただ、以降は安打がなく、これで通算の対戦成績は14打数2安打となった。

それでも敵失で1点を勝ち越した直後の7回無死二塁の第4打席は相手2番手・ドテルから適時二塁打を放ち、貴重な追加点をゲット。この回、打者一巡の猛攻を見せると、1死満塁で2度目の打席となる第5打席を迎え、押し出し四球でさらに加点した。

試合は6回裏に雨が降り始めたが、2−2の7回、ドジャースが攻撃を始めると、天気が回復。大谷が第4打席に立った際には左翼上空に虹が出現。この回、一挙10点を奪い勝ち越しに成功。ドジャースにとって“幸運の虹”となった。

8回に第6打席が訪れたが、代打・コールが送られ大谷は途中交代。10日（同11日）のパイレーツ戦で先発登板予定で投打同時出場が見込まれている。