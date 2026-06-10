JR東日本、新たな夜行特急「ルナ・アズール」発表 品川〜青森を結ぶ【2027年度初に運行開始】
JR東日本は、2027年度初に導入する新たな夜行運転対応の特急列車の名称を「ルナ・アズール（Luna Azul）」に決定したと発表した。夜行列車ならではの旅情を受け継ぎながら、移動そのものを目的とした新たな乗車体験の提供を目指す。
【図】乗車体験のイメージ（品川駅発・青森駅行き）
同社グループは長期ビジョン「勇翔2034」で掲げる「地域に活力をもたらし豊かな日本に」の実現に向けた取り組みの一環として新列車を導入。「ルナ・アズール」はスペイン語で「青い月」を意味し、列車コンセプトである「青色」「上質さ」「包み込まれるような心地よさ」「日常を離れた体験」を表現した名称となる。
車体ロゴは、10両編成の外装に施されるブルーモーメントのデザインを再構成し、列車を包み込む10本の光線が青い月を形作るデザインを採用した。
導入時は春季から秋季にかけて、品川駅と青森駅を結ぶ夜行運転を実施する予定。上越線・羽越本線経由で運行し、週2往復を予定している。下りは午後9時頃に品川駅を出発し午前9時30分頃に青森駅へ到着、上りは午後4時頃に青森駅を出発し午前7時頃に品川駅へ到着する計画で、所要時間は12.5〜15時間程度となる。
冬季は運行エリアを変更し、品川駅から長野原草津口駅までを結ぶ昼行列車として運転。週6往復を予定し、所要時間は2.5〜3時間程度となる。導入時の乗車定員は夜行運転時が125人、昼行運転時が150人としている。
料金については、品川駅〜青森駅間をグリーン個室で利用する場合、東北新幹線グリーン車利用料金に追加料金を加えた水準を想定。車内ではドリンクやスナックなどの販売も予定している。
JR東日本は、寝台列車への想いを引き継いだ新たな夜行列車として、一人旅から家族旅行まで幅広い利用シーンを想定。国内外の利用者に向けて、鉄道ならではの特別な旅の魅力を発信していくとしている。なお、具体的な運転日やダイヤ、料金、車内サービスの詳細は今後発表される予定だ。
【図】乗車体験のイメージ（品川駅発・青森駅行き）
同社グループは長期ビジョン「勇翔2034」で掲げる「地域に活力をもたらし豊かな日本に」の実現に向けた取り組みの一環として新列車を導入。「ルナ・アズール」はスペイン語で「青い月」を意味し、列車コンセプトである「青色」「上質さ」「包み込まれるような心地よさ」「日常を離れた体験」を表現した名称となる。
導入時は春季から秋季にかけて、品川駅と青森駅を結ぶ夜行運転を実施する予定。上越線・羽越本線経由で運行し、週2往復を予定している。下りは午後9時頃に品川駅を出発し午前9時30分頃に青森駅へ到着、上りは午後4時頃に青森駅を出発し午前7時頃に品川駅へ到着する計画で、所要時間は12.5〜15時間程度となる。
冬季は運行エリアを変更し、品川駅から長野原草津口駅までを結ぶ昼行列車として運転。週6往復を予定し、所要時間は2.5〜3時間程度となる。導入時の乗車定員は夜行運転時が125人、昼行運転時が150人としている。
料金については、品川駅〜青森駅間をグリーン個室で利用する場合、東北新幹線グリーン車利用料金に追加料金を加えた水準を想定。車内ではドリンクやスナックなどの販売も予定している。
JR東日本は、寝台列車への想いを引き継いだ新たな夜行列車として、一人旅から家族旅行まで幅広い利用シーンを想定。国内外の利用者に向けて、鉄道ならではの特別な旅の魅力を発信していくとしている。なお、具体的な運転日やダイヤ、料金、車内サービスの詳細は今後発表される予定だ。