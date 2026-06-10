マイケル・ジャクソンにとって生涯最大のライバルと言える存在が、プリンスである。

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ともに1958年生まれで、中西部（インディアナとミネソタ）育ちのふたりだが、当初は比較されることはなかった。デビューは9年違っていたし、マイケルが歌って踊れるエンターテイナーだったのに対し、プリンスはあくまでシンガー・ソング・ライターだったからだ。



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転機となったのは、ふたりがともに尊敬するジェイムス・ブラウン（JB）が83年8月20日に行ったロサンゼルスのビバリー・シアターでのライブにおける偶発的な共演である。

マイケルに敗北感を覚えたプリンス

JBにステージに呼び込まれたマイケルが切れ味鋭いダンスを披露すると、続くプリンスはギターをかき鳴らし、マイクスタンドをなぎ倒すなどワイルドなパフォーマンスで応じた。しかしマイケルに敗北感を覚えたプリンスは密かに自己流でダンスの猛特訓をはじめ、翌年発表のアルバム『パープル・レイン』のころには華麗なダンスを披露するようになる。

このころから、両者は並び立つ存在として認識されるようになった。そんなふたりの正式な共演となるはずだったのが、85年の「ウィ・アー・ザ・ワールド」である。

「BAD」はデュエットソングになるはずだった？

しかしそのレコーディングのスタジオに、プリンスは現れなかった。同行していたボディガードのトラブルが原因というのが定説だが、意図的なすっぽかしとも言われている。

「Your butt is mine」という歌詞から始まる「BAD」のデュエットを辞退したことも含め、芸能界では先輩であり身長が20センチ以上高いマイケルにマウントを取られることへの抵抗感があった可能性は高い。

一方、プリンスの邸宅をマイケルが訪れた際には、バスケットボールや卓球で遊ぶなど、温かい交流もあったという。内向的な性格や完璧主義、業界との軋轢、エホバの証人への信仰、酒や煙草・ドラッグを嫌悪する一方、鎮痛剤に依存するなど、ふたりの共通点は多い。

マイケルの死後に示された「敬意」

晩年のマイケルがロンドンのO2アリーナでコンサート「THIS IS IT」を50日間行おうとしたのは、プリンスの同じ場所での21日間公演への対抗意識があったからとされる。

マイケルの死後、プリンスはライブで「今夜はドント・ストップ」を歌い、敬意を示した。2016年、彼は鎮痛剤の過剰摂取により亡くなったが、その背景には自己流のダンスがもたらした股関節損傷の影響があったと指摘されている。

（長谷川 町蔵／週刊文春CINEMA）