【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は９日、メキシコ・モンテレイで３日に事前合宿を始めてから初の休養日となった。

前日に大会中の拠点となるナッシュビルに移動して最終調整を行う中、２大会連続出場となる前田大然（２８）（セルティック）は「前回より自信を持って挑める」と意気込んでいる。

２０２２年カタール大会は抜群のスプリント力に加えて献身的な守備も買われ、１トップの主軸として３試合に先発した。ＰＫ戦で敗れた決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦では先制点も挙げた。ただ大会直前に台頭したこともあり、「最後の最後に（Ｗ杯メンバーに）入って、あっという間に終わった」と不完全燃焼に終わった思いも口にする。

その後、代表では左ウィングバックを主戦場とし、出場機会が限られる中でも継続的に呼ばれてきた。「与えられた場所で自分の良さを出せればいい」と言うように、最近の練習ではトップ下のシャドーでも試され、最前線を含め、複数ポジションをこなせる強みを発揮している。

所属するクラブでは、リーグ最終節でチームを逆転優勝に導くゴールも決めた。公式戦７戦連発と好調を維持してシーズンを締めくくり、「チームとしても個人としても、しっかり積み上げてきた。いつも通り、しっかりいい準備をするだけかな」。勢いに任せて駆け抜けた４年前と違い、泰然と構えている。