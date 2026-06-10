ヒルトン東京ベイのサマースイーツビュッフェはハワイがテーマ。トロピカルフルーツのスイーツが約20種＆セイボリーも約15種

ヒルトン東京ベイのサマースイーツビュッフェはハワイがテーマ。トロピカルフルーツのスイーツが約20種＆セイボリーも約15種