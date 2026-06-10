ヒルトン東京ベイのサマースイーツビュッフェはハワイがテーマ。トロピカルフルーツのスイーツが約20種＆セイボリーも約15種
◆ヒルトン東京ベイのサマースイーツビュッフェはハワイがテーマ。トロピカルフルーツのスイーツが約20種＆セイボリーも約15種
ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O（ラウンジ・オー）」にて、2026年6月13日（土）から8月30日（日）までの土日祝日限定で、サマースイーツビュッフェ「Alohawaii（アロハワイ）」を開催。
色鮮やかなトロピカルフルーツをふんだんに使った約20種類のスイーツに加え、ランチとしても楽しめる充実したセイボリーが約15種類もラインナップ。陽気で心地よい空間で、ハワイに旅した気分を心ゆくまで堪能しよう。
この記事の要約レポート
・ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O」で、サマースイーツビュッフェ「Alohawaii（アロハワイ）」を開催
・開催は2026年6月13日（土）から8月30日（日）までの土日祝日限定
・トロピカルフルーツを使った約20種類のスイーツに加え、セイボリーも約15種類と充実
・アサイーアイスが添えられたハワイアンパンケーキは、目の前で仕上げてくれる
・ウミガメや砂浜、美しい夕日など、ハワイの景色を思わせるスイーツが揃う
・ロミロミサーモンやハワイアンチキンなど、ハワイ料理から着想を得たセイボリー
目の前で仕上げるアサイーアイス付きの厚焼きパンケーキ
ライブステーションには、目の前で仕上げてもらえる「ハワイアンパンケーキ アサイーアイス添え」が登場。厚焼きのパンケーキに、ミックスベリーコンポートと生クリーム、さらにアサイーアイスを贅沢にトッピング。パンケーキはプレーンタイプと、砂糖をまぶしてカリッとプレスしたワッフル風タイプの2種類から好みに合わせて選べる。
ヤシの実やウミガメなどをイメージしたかわいいスイーツたち
ビュッフェ台に並ぶスイーツはバリエーション豊か。砂浜を思わせるビジュアルの、サクサク食感のクッキーが添えられた「アロハワイ バナナとはちみつバスクチーズ」は、バナナのやさしい甘みとはちみつの奥深いコクが絶妙に溶け合う。
ヤシの実をモチーフにした「キャラメルと塩バニラのココナッツマカロン」は、コク深いキャラメルバタークリームに軽やかな生クリームを合わせることで、すっきりとした後味に。
このほかにも、いちご、ブルーベリー、オレンジを贅沢に閉じ込めて鮮やかな花びらを飾った「3種フルーツとハイビスカスティーゼリー」や、ハワイで海の守り神とされるウミガメをモチーフにした「海の守り神 ホヌのメロンムース」など、夏らしいスイーツにときめく。
人気の「マラサダ」や写真映え抜群の華やかなスイーツも
ヒトデの形がかわいらしい「ヒトデのオレンジメレンゲポップス」は、ほどける軽やかな味わいと夏らしい柑橘の香りが楽しめる。
ハワイで愛される揚げドーナツ「マラサダ」をひと口サイズにアレンジした「マラサダ風シナモンドーナツ」は、ふんわりとした食感と甘さのバランスが絶妙。
パイナップルそのもののような見た目がユニークな「太陽の恵み パイナップルショート」は、パイナップルをたっぷりとサンドして南国リゾートの雰囲気を演出。
ハワイに生息する赤い鳥「アパパネ」をモチーフにした「森を彩るアパパネのグァバムース」は、鮮やかなグァバムースの中にドライパパイヤを入れて食感のアクセントをプラス。甘酸っぱいグァバの風味とパパイヤの自然な甘みが織りなす、豊かな味わいを堪能してみて。
シェフ独自のセンスでアレンジされたハワイアンスイーツ
ハワイの伝統スイーツから着想を得た「ハウピア風 ココナッツと紫芋のムース」は、ココナッツの甘い香りとナッツの深い風味が絶妙に調和したムースケーキ。
爽やかなパッションフルーツのムース「ハワイアンフラワー リリコイムース」には、花の形に絞ったシャンティクリームときらめくアラザンが飾られ、見た目にも華やかな仕上がりに。
プレーンヨーグルトにアサイージュレやフルーツなどを重ねてグラスデザートに仕立てた「アサイージュレボウル」や、ハワイの伝統的な演舞「ファイヤーナイフダンス」のバトンをロールケーキで表現した「ファイヤーナイフダンス マカダミアナッツチョコロール」など、ハワイを感じる独創的なスイーツにも注目して。
砂浜や波打ち際、夕日などハワイの景色を映したデザート
ココナッツミルクの生クリームで波打ち際を表現し、焼きあげたココナッツファインで砂浜をイメージした「ココナッツビーチシフォン」は、南国の雰囲気たっぷり。
南国のフルーツのマンゴーと、パッションフルーツのクラッシュゼリーがあしらわれた「果肉たっぷり トロピカルココナッツパンナコッタ」は、夏らしい爽やかさと、鮮やかな彩りのマンゴーの存在感が際立つ。
バナナピューレでしっとり焼きあげた「カラフルバナナカップケーキ」には、黄色のバタークリームとカラフルなチョコレートスプレー、バナナチップをトッピング。口いっぱいに広がるバナナの香りと濃厚な味わいを楽しんで。
「爽やかサンセットゼリー」は、オレンジとグレープフルーツのゼリーをグラデーションに重ね、ハワイの海で眺める夕日をグラスの中に表現。柑橘の清涼感と美しい色彩が調和し、夏のひとときを華やかに彩ってくれる。
ロミロミサーモンなどハワイの食文化を感じるセイボリー
セイボリーは、ハワイ料理から着想を得た多彩なメニューが約15種類も用意される。ハワイの定番料理「ロミロミサーモン」をバゲットにのせた華やかな「ロミロミサーモンのオープンサンドイッチ」や、パイナップルが決め手の甘辛い「ハワイアンチキン」、ハムと卵を組み合わせた「ハムとタマゴのちらし寿司」など、個性豊かなラインナップ。さらに、サラダ、スープ、パスタやピザといったメニューもバリエーション豊かに揃い、ランチとしても大満足。
甘美なスイーツと満足感あふれるセイボリーを心ゆくまで堪能できるビュッフェで、ハワイ旅行気分を楽しんで。
ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O（ラウンジ・オー）」にて、2026年6月13日（土）から8月30日（日）までの土日祝日限定で、サマースイーツビュッフェ「Alohawaii（アロハワイ）」を開催。
色鮮やかなトロピカルフルーツをふんだんに使った約20種類のスイーツに加え、ランチとしても楽しめる充実したセイボリーが約15種類もラインナップ。陽気で心地よい空間で、ハワイに旅した気分を心ゆくまで堪能しよう。
・ヒルトン東京ベイのロビーラウンジ「lounge O」で、サマースイーツビュッフェ「Alohawaii（アロハワイ）」を開催
・開催は2026年6月13日（土）から8月30日（日）までの土日祝日限定
・トロピカルフルーツを使った約20種類のスイーツに加え、セイボリーも約15種類と充実
・アサイーアイスが添えられたハワイアンパンケーキは、目の前で仕上げてくれる
・ウミガメや砂浜、美しい夕日など、ハワイの景色を思わせるスイーツが揃う
・ロミロミサーモンやハワイアンチキンなど、ハワイ料理から着想を得たセイボリー
目の前で仕上げるアサイーアイス付きの厚焼きパンケーキ
ライブステーションには、目の前で仕上げてもらえる「ハワイアンパンケーキ アサイーアイス添え」が登場。厚焼きのパンケーキに、ミックスベリーコンポートと生クリーム、さらにアサイーアイスを贅沢にトッピング。パンケーキはプレーンタイプと、砂糖をまぶしてカリッとプレスしたワッフル風タイプの2種類から好みに合わせて選べる。
ヤシの実やウミガメなどをイメージしたかわいいスイーツたち
ビュッフェ台に並ぶスイーツはバリエーション豊か。砂浜を思わせるビジュアルの、サクサク食感のクッキーが添えられた「アロハワイ バナナとはちみつバスクチーズ」は、バナナのやさしい甘みとはちみつの奥深いコクが絶妙に溶け合う。
ヤシの実をモチーフにした「キャラメルと塩バニラのココナッツマカロン」は、コク深いキャラメルバタークリームに軽やかな生クリームを合わせることで、すっきりとした後味に。
このほかにも、いちご、ブルーベリー、オレンジを贅沢に閉じ込めて鮮やかな花びらを飾った「3種フルーツとハイビスカスティーゼリー」や、ハワイで海の守り神とされるウミガメをモチーフにした「海の守り神 ホヌのメロンムース」など、夏らしいスイーツにときめく。
人気の「マラサダ」や写真映え抜群の華やかなスイーツも
ヒトデの形がかわいらしい「ヒトデのオレンジメレンゲポップス」は、ほどける軽やかな味わいと夏らしい柑橘の香りが楽しめる。
ハワイで愛される揚げドーナツ「マラサダ」をひと口サイズにアレンジした「マラサダ風シナモンドーナツ」は、ふんわりとした食感と甘さのバランスが絶妙。
パイナップルそのもののような見た目がユニークな「太陽の恵み パイナップルショート」は、パイナップルをたっぷりとサンドして南国リゾートの雰囲気を演出。
ハワイに生息する赤い鳥「アパパネ」をモチーフにした「森を彩るアパパネのグァバムース」は、鮮やかなグァバムースの中にドライパパイヤを入れて食感のアクセントをプラス。甘酸っぱいグァバの風味とパパイヤの自然な甘みが織りなす、豊かな味わいを堪能してみて。
シェフ独自のセンスでアレンジされたハワイアンスイーツ
ハワイの伝統スイーツから着想を得た「ハウピア風 ココナッツと紫芋のムース」は、ココナッツの甘い香りとナッツの深い風味が絶妙に調和したムースケーキ。
爽やかなパッションフルーツのムース「ハワイアンフラワー リリコイムース」には、花の形に絞ったシャンティクリームときらめくアラザンが飾られ、見た目にも華やかな仕上がりに。
プレーンヨーグルトにアサイージュレやフルーツなどを重ねてグラスデザートに仕立てた「アサイージュレボウル」や、ハワイの伝統的な演舞「ファイヤーナイフダンス」のバトンをロールケーキで表現した「ファイヤーナイフダンス マカダミアナッツチョコロール」など、ハワイを感じる独創的なスイーツにも注目して。
砂浜や波打ち際、夕日などハワイの景色を映したデザート
ココナッツミルクの生クリームで波打ち際を表現し、焼きあげたココナッツファインで砂浜をイメージした「ココナッツビーチシフォン」は、南国の雰囲気たっぷり。
南国のフルーツのマンゴーと、パッションフルーツのクラッシュゼリーがあしらわれた「果肉たっぷり トロピカルココナッツパンナコッタ」は、夏らしい爽やかさと、鮮やかな彩りのマンゴーの存在感が際立つ。
バナナピューレでしっとり焼きあげた「カラフルバナナカップケーキ」には、黄色のバタークリームとカラフルなチョコレートスプレー、バナナチップをトッピング。口いっぱいに広がるバナナの香りと濃厚な味わいを楽しんで。
「爽やかサンセットゼリー」は、オレンジとグレープフルーツのゼリーをグラデーションに重ね、ハワイの海で眺める夕日をグラスの中に表現。柑橘の清涼感と美しい色彩が調和し、夏のひとときを華やかに彩ってくれる。
ロミロミサーモンなどハワイの食文化を感じるセイボリー
セイボリーは、ハワイ料理から着想を得た多彩なメニューが約15種類も用意される。ハワイの定番料理「ロミロミサーモン」をバゲットにのせた華やかな「ロミロミサーモンのオープンサンドイッチ」や、パイナップルが決め手の甘辛い「ハワイアンチキン」、ハムと卵を組み合わせた「ハムとタマゴのちらし寿司」など、個性豊かなラインナップ。さらに、サラダ、スープ、パスタやピザといったメニューもバリエーション豊かに揃い、ランチとしても大満足。
甘美なスイーツと満足感あふれるセイボリーを心ゆくまで堪能できるビュッフェで、ハワイ旅行気分を楽しんで。