家族でのおでかけに！京葉線エリアでベビーカーOKのビュッフェ3選。お子様にうれしい体験メニューのあるビュッフェも
◆家族でのおでかけに！京葉線エリアでベビーカーOKのビュッフェ3選。お子様にうれしい体験メニューのあるビュッフェも
写真：フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ
家族でのおでかけに、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめるビュッフェはいかが？ 今回は、京葉線沿線でお子様連れ歓迎のビュッフェレストランをご紹介。
ベビーカーでの来店も可能なほか、親子で楽しめる体験メニューや、お子様限定のお菓子詰め放題イベントまで。広々とした空間でゆったりと食事を楽しめるビュッフェは、雨の多い時期や夏休みのおでかけにもぴったり。家族で過ごすひとときに、ぜひ選んでみて。
この記事の要約レポート
・京葉線沿線でベビーカーOK・離乳食持ち込み可能な、子連れファミリー向けビュッフェを紹介
・ヒルトン東京ベイ「フォレストガーデン」では、オリジナルパフェ作りやキッズメニューを楽しめる
・ホテル櫂会「アンサンブル」では、お子様限定のお菓子詰め放題イベントを実施
・シェラトン・グランデ・トーキョーベイ「グランカフェ」は、子ども向けメニューが豊富で平日は時間無制限
・3施設ともキッズチェアや子ども用食器、おむつ交換台があり、家族で安心して利用できる
◆フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ（舞浜）
オリジナルパフェ作りも楽しめる！広大な庭をイメージした空間で味わう大満足ビュッフェ
東京ディズニーリゾート（R）のオフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」内にある「フォレストガーデン」。リゾート地に佇むヴィラの広大な庭をイメージした店内は、森の中で過ごすように家族でリラックスできるゆったりとした空間が広がる。
人気のランチビュッフェでは、ライブキッチンで楽しめるローストビーフや鉄板焼きをはじめ、パスタやさまざまな種類のカレー、デザートなどバラエティ豊かなメニューがずらり。さらに、バニラソフトクリームにお好みのトッピングを合わせて、自分だけのオリジナルパフェが作れるパフェ・ステーションも。親子で楽しめるキッズメニュー「キッズスペシャルプリンプレート」やアイスなども用意されているので、お子様も笑顔になること間違いなし。
ベビーカーでの入店ができるほか、子供用の食器やキッズチェア、おむつ交換台も完備。離乳食の持ち込みも可能だから、小さなお子様連れのファミリーも安心して贅沢なビュッフェを満喫して。
【ランチビュッフェ】鉄板焼き・サラダバー・アイスなど+ソフトドリンクバー(6/12〜)
店舗名：フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ
住所：千葉県浦安市舞浜1-8 ヒルトン東京ベイ 1F
提供期間：2026/6/12（金）〜9/10（木）
料金：大人5,300円、お子様（9〜12歳）2,900円、お子様（4〜8歳）2,000円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆アンサンブル／ホテル櫂会（潮見）
お子様限定のお菓子詰め放題も！ライブキッチンきらめくサマーランチビュッフェ
JR潮見駅の東口目の前にある「ホテル櫂会」2階のメインダイニング「アンサンブル」。
9日間限定で開催される特別なサマーランチビュッフェでは、ミニサラダやちらし寿司、海老とブロッコリーのマヨネーズ和え、ピッツァマルゲリータ、バターチキンカレーなど、色とりどりの料理がずらり。目の前のライブキッチンでは、牛サガリのステーキをその場で焼き上げ、和風ソースで仕上げてくれる。さらに、フレッシュフルーツや日向夏のケーキ、チュロス、フィナンシェなど、充実のデザートも心ゆくまで堪能できるのがうれしい。
お子様限定でお菓子の詰め放題が付いているほか、ベビーカーでの入店も可能。子供用の食器やキッズチェア、おむつ交換台完備で離乳食の持ち込みもOKなので、家族みんなで上質なホテルの空間を楽しんで。
【☆夏季日にち限定☆】サマーランチビュッフェ+サマースイーツもたくさんご用意！（9日間の限定開催！！）
店舗名：アンサンブル／ホテル櫂会
住所：東京都江東区潮見2-8-11 ホテル櫂会 2F
提供期間：7/18（土）、8/1（土）、8/2（日）、8/9（日）、8/11（火・祝）、 8/15（土）、8/16（日）、8/29（土）、8/30（日）の9日間限定開催
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー30分前）
料金：大人5,940円、子供（小学生）3,080円、幼児（3〜5歳）770円
※税・サ込
◆ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（舞浜）
平日は時間無制限！北米フードフェアで絶品グルメを心ゆくまで堪能
舞浜の「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」にある「ブッフェ・ダイニング グランカフェ」。訪れた瞬間から楽しい気持ちになるカラフルなダイニングで、目の前で提供されるできたての料理が味わえる。
期間限定で開催されるランチの北米フードフェアでは、アメリカ、カナダ、メキシコの魅力的な料理が一度に登場。彩り豊かな前菜からジューシーなグリル料理、本格的なメキシコ料理までバラエティ豊かなラインナップが揃う。なかでも「BBQミニチーズバーガー」や「エビマヨネーズとコーンのピザ」、「ミートボールのトマトパスタ」など、お子様も楽しめるメニューが日替わりで登場するのが魅力。ドリンクバー付きなうえに、時間無制限でゆっくり過ごせるのもポイント。
ベビーカーでの入店はもちろん、子供用の食器やキッズチェア、おむつ交換台も施設内に完備。離乳食の持ち込みも可能なので、小さな子ども連れのファミリーも安心して楽しいおでかけのひとときを。
【ランチ★北米フードフェア】ミニチーズバーガーなど日替わりで+ドリンクバー+メッセージプレート
店舗名：ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
住所：千葉県浦安市舞浜1-9 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 1F
提供期間：〜2026/7/20（月・祝）
食べ放題制限時間：平日のみ時間制限なし
料金：大人5,400円、小人（4〜12歳）2,700円
※3歳以下は無料
※税・サ込
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写真：フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ
家族でのおでかけに、大人から子どもまで幅広い世代で楽しめるビュッフェはいかが？ 今回は、京葉線沿線でお子様連れ歓迎のビュッフェレストランをご紹介。
ベビーカーでの来店も可能なほか、親子で楽しめる体験メニューや、お子様限定のお菓子詰め放題イベントまで。広々とした空間でゆったりと食事を楽しめるビュッフェは、雨の多い時期や夏休みのおでかけにもぴったり。家族で過ごすひとときに、ぜひ選んでみて。
・京葉線沿線でベビーカーOK・離乳食持ち込み可能な、子連れファミリー向けビュッフェを紹介
・ヒルトン東京ベイ「フォレストガーデン」では、オリジナルパフェ作りやキッズメニューを楽しめる
・ホテル櫂会「アンサンブル」では、お子様限定のお菓子詰め放題イベントを実施
・シェラトン・グランデ・トーキョーベイ「グランカフェ」は、子ども向けメニューが豊富で平日は時間無制限
・3施設ともキッズチェアや子ども用食器、おむつ交換台があり、家族で安心して利用できる
◆フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ（舞浜）
オリジナルパフェ作りも楽しめる！広大な庭をイメージした空間で味わう大満足ビュッフェ
東京ディズニーリゾート（R）のオフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」内にある「フォレストガーデン」。リゾート地に佇むヴィラの広大な庭をイメージした店内は、森の中で過ごすように家族でリラックスできるゆったりとした空間が広がる。
人気のランチビュッフェでは、ライブキッチンで楽しめるローストビーフや鉄板焼きをはじめ、パスタやさまざまな種類のカレー、デザートなどバラエティ豊かなメニューがずらり。さらに、バニラソフトクリームにお好みのトッピングを合わせて、自分だけのオリジナルパフェが作れるパフェ・ステーションも。親子で楽しめるキッズメニュー「キッズスペシャルプリンプレート」やアイスなども用意されているので、お子様も笑顔になること間違いなし。
ベビーカーでの入店ができるほか、子供用の食器やキッズチェア、おむつ交換台も完備。離乳食の持ち込みも可能だから、小さなお子様連れのファミリーも安心して贅沢なビュッフェを満喫して。
【ランチビュッフェ】鉄板焼き・サラダバー・アイスなど+ソフトドリンクバー(6/12〜)
店舗名：フォレストガーデン／ヒルトン東京ベイ
住所：千葉県浦安市舞浜1-8 ヒルトン東京ベイ 1F
提供期間：2026/6/12（金）〜9/10（木）
料金：大人5,300円、お子様（9〜12歳）2,900円、お子様（4〜8歳）2,000円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆アンサンブル／ホテル櫂会（潮見）
お子様限定のお菓子詰め放題も！ライブキッチンきらめくサマーランチビュッフェ
JR潮見駅の東口目の前にある「ホテル櫂会」2階のメインダイニング「アンサンブル」。
9日間限定で開催される特別なサマーランチビュッフェでは、ミニサラダやちらし寿司、海老とブロッコリーのマヨネーズ和え、ピッツァマルゲリータ、バターチキンカレーなど、色とりどりの料理がずらり。目の前のライブキッチンでは、牛サガリのステーキをその場で焼き上げ、和風ソースで仕上げてくれる。さらに、フレッシュフルーツや日向夏のケーキ、チュロス、フィナンシェなど、充実のデザートも心ゆくまで堪能できるのがうれしい。
お子様限定でお菓子の詰め放題が付いているほか、ベビーカーでの入店も可能。子供用の食器やキッズチェア、おむつ交換台完備で離乳食の持ち込みもOKなので、家族みんなで上質なホテルの空間を楽しんで。
【☆夏季日にち限定☆】サマーランチビュッフェ+サマースイーツもたくさんご用意！（9日間の限定開催！！）
店舗名：アンサンブル／ホテル櫂会
住所：東京都江東区潮見2-8-11 ホテル櫂会 2F
提供期間：7/18（土）、8/1（土）、8/2（日）、8/9（日）、8/11（火・祝）、 8/15（土）、8/16（日）、8/29（土）、8/30（日）の9日間限定開催
食べ放題制限時間：2時間制（ラストオーダー30分前）
料金：大人5,940円、子供（小学生）3,080円、幼児（3〜5歳）770円
※税・サ込
◆ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（舞浜）
平日は時間無制限！北米フードフェアで絶品グルメを心ゆくまで堪能
舞浜の「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」にある「ブッフェ・ダイニング グランカフェ」。訪れた瞬間から楽しい気持ちになるカラフルなダイニングで、目の前で提供されるできたての料理が味わえる。
期間限定で開催されるランチの北米フードフェアでは、アメリカ、カナダ、メキシコの魅力的な料理が一度に登場。彩り豊かな前菜からジューシーなグリル料理、本格的なメキシコ料理までバラエティ豊かなラインナップが揃う。なかでも「BBQミニチーズバーガー」や「エビマヨネーズとコーンのピザ」、「ミートボールのトマトパスタ」など、お子様も楽しめるメニューが日替わりで登場するのが魅力。ドリンクバー付きなうえに、時間無制限でゆっくり過ごせるのもポイント。
ベビーカーでの入店はもちろん、子供用の食器やキッズチェア、おむつ交換台も施設内に完備。離乳食の持ち込みも可能なので、小さな子ども連れのファミリーも安心して楽しいおでかけのひとときを。
【ランチ★北米フードフェア】ミニチーズバーガーなど日替わりで+ドリンクバー+メッセージプレート
店舗名：ブッフェ・ダイニング 「グランカフェ」／シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
住所：千葉県浦安市舞浜1-9 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 1F
提供期間：〜2026/7/20（月・祝）
食べ放題制限時間：平日のみ時間制限なし
料金：大人5,400円、小人（4〜12歳）2,700円
※3歳以下は無料
※税・サ込
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