全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「八橋駅」という漢字を読めますか。和菓子ではありません。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：やばせえき

八橋駅は鳥取県東伯郡琴浦町に位置するJR山陰本線の駅です。現在は無人駅となっていますが、駅舎には地域の公共施設である八橋ふれあいセンターが併設されています。

駅名の由来には諸説ありますが、「八橋」という地名は全国各地に見られます。古語の「やつ（多い）」や「はし（端・橋）」に由来するという説もありますが、はっきりした由来はわかっていません。

駅周辺は住宅地と農地が混在する静かな地域で、通勤や通学利用が中心です。

駅周辺にはいくつかの見どころがあります。そのなかでも「八橋城跡」はよく知られたスポットです。現在は土塁などの遺構がわずかに残る程度ですが、地域の歴史を知るうえで興味深い場所です。

また、海岸線が近いため「八橋海水浴場」へもアクセスしやすく、夏場には家族連れでにぎわいます。

駅のある琴浦町は海産物が豊富で、冬のカニや、白イカ（ケンサキイカ）は県外からも高い評価を受けています。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「八橋駅」 海水浴場への入口です（2枚）