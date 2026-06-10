大阪・梅田周辺｜父の日にぴったりなメッセージプレートが付けられるレストラン5選。高級焼肉、串揚げやビアホールも
◆大阪・梅田周辺｜父の日にぴったりなメッセージプレートが付けられるレストラン5選。高級焼肉、串揚げやビアホールも
画像：イルピノーロ梅田
大阪・梅田周辺での父の日の食事会に、メッセージプレートが付けられるレストラン5店舗を厳選！ グルメなお父さんが満足する高級焼肉や串揚げ、世界のビールが楽しめるビアホールなど、お父さんの好みからセレクトしてみよう。照れくさくて言いにくい「お父さん、いつもありがとう」の言葉でも、メッセージプレートにすれば伝えやすいもの。おいしい食事とおしゃれなメッセージで思い出に残る父の日を！
イルピノーロ 梅田（梅田）／自慢の牛フィレや鮮魚も。メッセージケーキとともに感謝を伝えるイタリアン
ラグジュアリーなブティックが軒を連ねるヒルトンプラザウエスト5階の「イルピノーロ梅田」では、本場イタリアの郷土料理をベースにした華やかなアニバーサリーディナーをお届け。
父の日のディナーにふさわしいコース「Cena IMPORTANTE」は、特別な夜を色付ける乾杯スパークリングワインからスタート。料理長が旬の食材を惜しげもなく使用し、洗練されたセンスで仕立てる料理は、目でも舌でも楽しめる全6品。こだわりの鮮魚料理や、柔らかな牛フィレ肉のアッローストといった豪華なメインディッシュがテーブルを彩る。デザートタイムには、お好きなメッセージを刻める特製の記念日ケーキとともに、お父さんへ温かい気持ちを届けよう。
有名デザイナーが手がける洗練空間は優雅な時間を約束。普段はなかなか言えない「ありがとう」を添えて、思い出に残る父の日のお祝いをかなえてみよう。
【Cena IMPORTANTE】記念日ケーキ付き！牛フィレ&鮮魚など全6品+乾杯スパークリング（1日3組）
店舗名：イルピノーロ 梅田
最寄り駅：大阪梅田
住所：大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト 5F
料金：10,150円
※税・サ込
北新地 肉料理 名門（北新地）／個室確約！メッセージプレートと極上のお肉で祝う父の日ディナー
接待や記念日など特別な日の食事処として高い支持を集める「北新地 肉料理 名門」から、厳選された赤身肉の精鋭たちが食通たちを唸らせる至高のディナープランをご紹介。
グルメなお父さんをお迎えするこちらのプランは、上ロースの塊肉、ハラミのユッケなど、職人のこだわりが詰まった逸品を、2時間の飲み放題とともに堪能できる。それぞれの部位に合った丁寧な調理法や味付けを徹底したこだわりの1皿1皿は、名店ならではの感動の味わい。デザートにメッセージを添えた特別なプレートをサプライズで贈れば、主役であるお父さんの喜ぶ顔を間近で見つめることができるはず。
周りの目を気にせずリラックスできるプライベートな個室確約だから、日頃の感謝を伝える最高の父の日ディナーを演出するのにぴったり。
【アニバーサリープラン】和牛ユッケ、極上焼肉9種など10品+2時間飲み放題+メッセージプレート（個室確約）
店舗名：北新地 肉料理 名門
最寄り駅：北新地、西梅田
住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-25 新地MDビル
料金：14,520円
※税・サ込
北新地 串揚げ かな山（北新地）／希少な串揚げや選べる小鉢を囲んで、メッセージとともにお父さんをお祝い
大人の街・北新地の和風ビル地下にひっそりと佇む「北新地 串揚げ かな山」。こちらでは、木の温もりを感じる落ち着いた上質空間で、こだわりぬいた厳選食材による串揚げディナーを楽しむことができる。
まずは、乾杯スパークリングで華やかな幕開けを。メインとなるのは、特徴的なふたつの銅鍋を使い分けて職人が丁寧に揚げる絶品の串揚げ。希少な国産牛や新鮮な海鮮、みずみずしい野菜など、その日仕入れた中から10本を厳選して提供される。さらに、繊細で見た目も美しい小鉢を好みに合わせてセレクトできるのもうれしいポイント。食後にはアニバーサリーメッセージを添えたデザートが登場し、普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を届ける素敵な演出がかなう。
職人の技が光る揚げたての口福に浸りながら、お父さんへのリスペクトを込めた記憶に残る特別な夜を過ごそう。
【串揚げディナー】希少価値の高い串揚げも堪能できる豪華全5皿+乾杯スパークリング+メッセージプレート
店舗名：北新地 串揚げ かな山
最寄り駅：北新地、西梅田
住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-25 B1F
料金：9,900円
※税・サ込
世界のビール博物館 グランフロント大阪店（大阪）／ビール好きにぜひ！メッセージプレート付き肉ディナー
樽生クラフトビールや世界のボトルビールを合わせて100種類近く揃える、梅田の超人気店「世界のビール博物館グランフロント大阪店」。ビール好きなお父さんとぜひ足を運んでほしいのが、お祝いの席にぴったりな大満足の「プレミアムコース」。
お酒と相性のよい前菜をはじめ、大迫力の厳選牛サーロインステーキや、皮がパリッとはじけるグリルソーセージといった名物料理の数々がサーブされる、ボリューム満点のラインナップ。さらに、喉を潤す樽生ビールを含む充実の30種のドリンクが2時間飲み放題だから、ビール好きにはたまらないプラン。クライマックスには、感謝を込めたメッセージプレートがサービスされ、お父さんへの最高のプレゼントに。
お気に入りのお酒を片手に贅沢なお肉を心ゆくまで味わい、お父さんを笑顔にする。そんな素敵なサマーディナーをここで企画してみて。
【プレミアムコース】名物グリルソーセージと厳選牛サーロイン+樽生ビール含む2時間飲み放題+メッセージ
店舗名：世界のビール博物館 グランフロント大阪店
最寄り駅：大阪、梅田
住所：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ＆レストラン北館 B1F
料金：6,500円
※税・サ込
XEX WEST（西梅田）／ハービス最上階で祝う父の日。贅を尽くしたコースとケーキで最上級のおもてなしを
大阪梅田のハービスエント最上階、ワンフロアに3つの大人の社交場が融合された「XEX WEST」が贈る、特別な夜を一段と華やかに演出するイタリアンのアニバーサリーコースをリザーブ。
家族を優しく支えてくれるお父さんを労うなら、旬の高級食材を贅沢に使用したこちらのコースが最適。乾杯ドリンクと華やかな前菜に続き、薪窯の香ばしさがたまらないピッツァや絶品パスタ、さらに噛むほどにうまみがあふれる国産牛サーロインのメインディッシュなど、お父さんの胃袋をしっかりと満たす豪華なラインナップが次々とお目見え。最後には、メッセージを添えた特製記念日ケーキがサプライズで登場し、心温まるお祝いムードをさらに盛り上げてくれる。
梅田の夜景を感じるラグジュアリーな空間へお父さんをエスコートして、記憶に深く残る至福のひとときを。
【イタリアン】記念日に！国産牛サーロインやピッツァなど7品+乾杯ドリンク+特製記念日ケーキ
店舗名：XEX WEST
最寄り駅：西梅田、梅田
住所：大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 7F（ウエストエレベーター）
料金：13,838円
※税・サ込
画像：イルピノーロ梅田
大阪・梅田周辺での父の日の食事会に、メッセージプレートが付けられるレストラン5店舗を厳選！ グルメなお父さんが満足する高級焼肉や串揚げ、世界のビールが楽しめるビアホールなど、お父さんの好みからセレクトしてみよう。照れくさくて言いにくい「お父さん、いつもありがとう」の言葉でも、メッセージプレートにすれば伝えやすいもの。おいしい食事とおしゃれなメッセージで思い出に残る父の日を！
イルピノーロ 梅田（梅田）／自慢の牛フィレや鮮魚も。メッセージケーキとともに感謝を伝えるイタリアン
ラグジュアリーなブティックが軒を連ねるヒルトンプラザウエスト5階の「イルピノーロ梅田」では、本場イタリアの郷土料理をベースにした華やかなアニバーサリーディナーをお届け。
父の日のディナーにふさわしいコース「Cena IMPORTANTE」は、特別な夜を色付ける乾杯スパークリングワインからスタート。料理長が旬の食材を惜しげもなく使用し、洗練されたセンスで仕立てる料理は、目でも舌でも楽しめる全6品。こだわりの鮮魚料理や、柔らかな牛フィレ肉のアッローストといった豪華なメインディッシュがテーブルを彩る。デザートタイムには、お好きなメッセージを刻める特製の記念日ケーキとともに、お父さんへ温かい気持ちを届けよう。
有名デザイナーが手がける洗練空間は優雅な時間を約束。普段はなかなか言えない「ありがとう」を添えて、思い出に残る父の日のお祝いをかなえてみよう。
【Cena IMPORTANTE】記念日ケーキ付き！牛フィレ&鮮魚など全6品+乾杯スパークリング（1日3組）
店舗名：イルピノーロ 梅田
最寄り駅：大阪梅田
住所：大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト 5F
料金：10,150円
※税・サ込
北新地 肉料理 名門（北新地）／個室確約！メッセージプレートと極上のお肉で祝う父の日ディナー
接待や記念日など特別な日の食事処として高い支持を集める「北新地 肉料理 名門」から、厳選された赤身肉の精鋭たちが食通たちを唸らせる至高のディナープランをご紹介。
グルメなお父さんをお迎えするこちらのプランは、上ロースの塊肉、ハラミのユッケなど、職人のこだわりが詰まった逸品を、2時間の飲み放題とともに堪能できる。それぞれの部位に合った丁寧な調理法や味付けを徹底したこだわりの1皿1皿は、名店ならではの感動の味わい。デザートにメッセージを添えた特別なプレートをサプライズで贈れば、主役であるお父さんの喜ぶ顔を間近で見つめることができるはず。
周りの目を気にせずリラックスできるプライベートな個室確約だから、日頃の感謝を伝える最高の父の日ディナーを演出するのにぴったり。
【アニバーサリープラン】和牛ユッケ、極上焼肉9種など10品+2時間飲み放題+メッセージプレート（個室確約）
店舗名：北新地 肉料理 名門
最寄り駅：北新地、西梅田
住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-25 新地MDビル
料金：14,520円
※税・サ込
北新地 串揚げ かな山（北新地）／希少な串揚げや選べる小鉢を囲んで、メッセージとともにお父さんをお祝い
大人の街・北新地の和風ビル地下にひっそりと佇む「北新地 串揚げ かな山」。こちらでは、木の温もりを感じる落ち着いた上質空間で、こだわりぬいた厳選食材による串揚げディナーを楽しむことができる。
まずは、乾杯スパークリングで華やかな幕開けを。メインとなるのは、特徴的なふたつの銅鍋を使い分けて職人が丁寧に揚げる絶品の串揚げ。希少な国産牛や新鮮な海鮮、みずみずしい野菜など、その日仕入れた中から10本を厳選して提供される。さらに、繊細で見た目も美しい小鉢を好みに合わせてセレクトできるのもうれしいポイント。食後にはアニバーサリーメッセージを添えたデザートが登場し、普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を届ける素敵な演出がかなう。
職人の技が光る揚げたての口福に浸りながら、お父さんへのリスペクトを込めた記憶に残る特別な夜を過ごそう。
【串揚げディナー】希少価値の高い串揚げも堪能できる豪華全5皿+乾杯スパークリング+メッセージプレート
店舗名：北新地 串揚げ かな山
最寄り駅：北新地、西梅田
住所：大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-25 B1F
料金：9,900円
※税・サ込
世界のビール博物館 グランフロント大阪店（大阪）／ビール好きにぜひ！メッセージプレート付き肉ディナー
樽生クラフトビールや世界のボトルビールを合わせて100種類近く揃える、梅田の超人気店「世界のビール博物館グランフロント大阪店」。ビール好きなお父さんとぜひ足を運んでほしいのが、お祝いの席にぴったりな大満足の「プレミアムコース」。
お酒と相性のよい前菜をはじめ、大迫力の厳選牛サーロインステーキや、皮がパリッとはじけるグリルソーセージといった名物料理の数々がサーブされる、ボリューム満点のラインナップ。さらに、喉を潤す樽生ビールを含む充実の30種のドリンクが2時間飲み放題だから、ビール好きにはたまらないプラン。クライマックスには、感謝を込めたメッセージプレートがサービスされ、お父さんへの最高のプレゼントに。
お気に入りのお酒を片手に贅沢なお肉を心ゆくまで味わい、お父さんを笑顔にする。そんな素敵なサマーディナーをここで企画してみて。
【プレミアムコース】名物グリルソーセージと厳選牛サーロイン+樽生ビール含む2時間飲み放題+メッセージ
店舗名：世界のビール博物館 グランフロント大阪店
最寄り駅：大阪、梅田
住所：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ショップ＆レストラン北館 B1F
料金：6,500円
※税・サ込
XEX WEST（西梅田）／ハービス最上階で祝う父の日。贅を尽くしたコースとケーキで最上級のおもてなしを
大阪梅田のハービスエント最上階、ワンフロアに3つの大人の社交場が融合された「XEX WEST」が贈る、特別な夜を一段と華やかに演出するイタリアンのアニバーサリーコースをリザーブ。
家族を優しく支えてくれるお父さんを労うなら、旬の高級食材を贅沢に使用したこちらのコースが最適。乾杯ドリンクと華やかな前菜に続き、薪窯の香ばしさがたまらないピッツァや絶品パスタ、さらに噛むほどにうまみがあふれる国産牛サーロインのメインディッシュなど、お父さんの胃袋をしっかりと満たす豪華なラインナップが次々とお目見え。最後には、メッセージを添えた特製記念日ケーキがサプライズで登場し、心温まるお祝いムードをさらに盛り上げてくれる。
梅田の夜景を感じるラグジュアリーな空間へお父さんをエスコートして、記憶に深く残る至福のひとときを。
【イタリアン】記念日に！国産牛サーロインやピッツァなど7品+乾杯ドリンク+特製記念日ケーキ
店舗名：XEX WEST
最寄り駅：西梅田、梅田
住所：大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 7F（ウエストエレベーター）
料金：13,838円
※税・サ込