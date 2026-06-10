体調不良により入院していた女性シンガー・ソングライターのMAINAMIND（マイナマインド）が10日までにXを更新。退院および仕事復帰を報告した。

マイナマインドは3月下旬にインフルエンザ罹患および扁桃腺の炎症により予定していた複数公演をキャンセルするなど体調不良が続き、4月の投稿で「現在、体調不良により入院を繰り返しており、思うように動けない状況が続いております」と報告。「現在は外出も難しく、療養に専念している状態です」と現状を説明していた。

今回の投稿では「長らく心配をかけてごめんね。マイナマインドです 無事に退院して、今は『頑張らない勇気』も大切にしながら、ゆっくりと過ごしています」と近況を報告。これまで多忙な活動を続けてきた中で「突然 栄養失調で甲状腺が腫れたり身体が動いてくれなくなりバタン そして孤独と息する毎日と 体調を崩して何もできなくなった数ケ月。体調も治らなくてかなり焦りライブも出来ず悔しい日々でした」と振り返りつつ、支えてくれたファンや関係者に感謝。「今はゆったりまったりと過ごさせてください いつも応援をありがとう」とつづった。

続く投稿では、「という事で、明日はFM石川 マイナマインドのレギュラー番組のラスト収録に石川へ向かいます！」と仕事復帰を報告。「1年間ありがとうございました」とリスナーへの感謝もつづり「RADIOへメッセージ待ってます」と呼びかけた。

マイナマインドは12年に結成され、17年にメジャーデビューした女性6人組ダンス＆ボーカルグループ「大阪☆春夏秋冬」のリーダー「MAINA」としても活躍した。