【山田美保子のミホコは見ていた！】

４月期の連続ドラマが最終章に突入し、同時に７月期の連ドラ情報が続々と解禁されている。今田美桜がテレビ朝日系ドラマ初主演を務めることが話題の「クロスロード〜救命救急の約束〜」の豪華共演者が８日、一挙に発表され、船越英一郎、戸次重幸、小雪らの中に赤間麻里子の名を見つけた。

２０２４年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」以来、「アンメット−ある脳外科医の日記−」（カンテレ・フジテレビ系）、「ビリオン×スクール」（フジテレビ系）、「しょせん他人事ですから〜とある弁護士の本音の仕事〜」（テレビ東京系）など話題作にゲスト出演。同年１０月期の「海に眠るダイヤモンド」（ＴＢＳ系）からは掛け持ちするクールを含めて７クール連続で出演し、今期も「田鎖ブラザーズ」（ＴＢＳ系）で刑事課長を好演している。

その縁で５月１０日には横浜水上警察署（神奈川県）の一日警察署長に就任。８月で５６歳になる遅咲き女優の一人だが、一気に開花し、各局のプロデューサーからの指名が後を絶たないのだ。

ブレイクのきっかけは、２０２３〜２０２４年にかけてクリエイター集団「こねこフィルム」のショートドラマ「年齢確認」シリーズがＳＮＳ上で２億回超えの大バズリをしたこと。コンビニでワインを買おうとして未成年扱いされたことで徐々に身も心も若返っていく中年女性を見事に演じきった赤間は、確かな演技力が多くのプロから認められるようになっていったのである。

母親役がハマる年代だが、「田鎖〜」のようなキャリアウーマン役もイケる一方、成田凌や沢尻エリカと共演した映画「＃拡散」や１６年ぶりに出演した舞台「社会で生きる動物」では深い絶望や計り知れない喪失感、不条理な現実の中で複雑な感情を抱える女性を好演。「年齢確認」から赤間のファンになった者たちを大いに驚かせたものだ。

３０代で、「育児を完璧にやりたい」と３人の子供たちと向き合うために演技の仕事から離れていたことも今となっては間違いなく芸の肥やし。

１９歳から１０年間在籍していた「無名塾」の主宰者、仲代達矢さんは、「赤間は食えるような美人じゃないし、びっくりするほどの才能もないから、まぁ６０歳ぐらいまで情熱を燃やし続けられるエネルギーがあったら売れるかもね」と言っていらしたそうだが、本当にその通りになった。

出演映画「仏師−ＢＵＳＳＨＩ−」や「しびれ」の公開も待たれる赤間麻里子は羽ばたき続ける。