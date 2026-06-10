47歳・長谷川京子、ほっそり“美ウエスト”あらわな姿に「素敵すぎ」「センス抜群」オフショット続々
俳優の長谷川京子（47）が10日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットの近況を公開した。
【写真】47歳・長谷川京子、美くびれ＆おしゃれな日常ショット
投稿で「Eat Work Workout」と絵文字を添えてつづり、8枚の写真を公開。料理のショットやラフなファッションで鏡の前でポーズを決めるショット、ウエストあらわなショート丈のトップスにサングラスを合わせて出かけたシーンのショットなど、日常の様子がうかがえる内容となっている。
この投稿にファンからは「素敵すぎ」「食事 仕事 運動 今日の1日」「素敵綺麗かわいいショット」「ファッションSENSE抜群」など、絶賛のコメントが寄せられている。
【写真】47歳・長谷川京子、美くびれ＆おしゃれな日常ショット
投稿で「Eat Work Workout」と絵文字を添えてつづり、8枚の写真を公開。料理のショットやラフなファッションで鏡の前でポーズを決めるショット、ウエストあらわなショート丈のトップスにサングラスを合わせて出かけたシーンのショットなど、日常の様子がうかがえる内容となっている。
この投稿にファンからは「素敵すぎ」「食事 仕事 運動 今日の1日」「素敵綺麗かわいいショット」「ファッションSENSE抜群」など、絶賛のコメントが寄せられている。