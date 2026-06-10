３１年ぶりに開催される大相撲パリ公演（６月１３日と１４日、アコー・アリーナ）に向け、横綱大の里（二所ノ関）ら力士、日本相撲協会関係者ら６５人が１０日、航空機に搭乗して出発する羽田空港に姿を見せた。

夏場所は霧島との優勝決定戦を制し、２度目の優勝を飾った小結若隆景（荒汐）は濃紺の着物姿。昨年１０月のロンドンに続く海外公演に「心境的には前回の時と変わらないですね。パリの皆さんにいい相撲を見せられたらなと思います」と語った。

場所後は故郷の福島での部屋合宿に参加し、６日には優勝パレードが行われた。それでも疲労の色は見せず「しっかりいい相撲を取っていきたい」と力強かった。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）では、目標とする大関昇進への足固めを狙う。

他に横綱大の里（二所ノ関）、琴桜（佐渡ケ嶽）と安青錦（安治川）の両大関、関脇熱海富士（伊勢ケ浜）らも姿を見せた。

付け人ら幕下以下はエコノミー席。関取は番付に応じてビジネス、ファーストクラスが割り当てられる。行司、呼出しも同様。八角理事長（元横綱北勝海）、横綱豊昇龍（立浪）ら約６５人は９日の第１便で出発し、現地に到着している。