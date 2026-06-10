◇ナ・リーグ ドジャース−パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第5打席は押し出し四球で打点を稼いだ。

7回、ドジャース打線は打者一巡の猛攻を見せ、大谷は1死満塁で2度目の打席を迎えたが、冷静に押し出し四球を選んで追加点を奪った。この回、無死二塁で迎えた第4打席も中前適時打を放っていた。

試合は6回裏に雨が降り始めたが、ドジャースが攻撃を開始した7回表には天気が回復。大谷が打席に入ると、左翼上空には虹が出た。この回、一挙10点を奪いドジャースにとっては“幸運の虹”となった。

相手先発で昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”スキーンズとは初回の第1打席は低めスプリットでニゴロ、3回無死一塁の第2打席は高め直球に空振り三振に倒れると、5回の第3打席も外角チェンジアップでニゴロに打ち取られ、3打数無安打に終わった。

相手右腕が新人だった24年6月5日に初対戦。第1打席で3球三振も、第2打席で100・1マイル（約161・1キロ）の剛球を打ち砕き、本塁打を放つなど2安打。ただ、以降は9打席安打がなく、昨季まで通算11打数2安打の打率・182、1本塁打、6三振と苦手としている。

それでも7回無死二塁の第4打席は相手2番手・ドテルから中前適時打を放ち、貴重な追加点を奪った。

前日8日（同9日）は試合がなく、7日（同8日）のエンゼルス戦は5打数2安打で6月に入って5度目のマルチ安打をマーク。月別では最多となる62本塁打を放ち、21年は13本、23年は15本と量産し、ともに月間MVPに輝くなど、得意の6月は今年も好調をキープしている。