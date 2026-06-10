4人組バンドSir Vanityが10日までに公式サイトを更新。ベーシスト桑原聖（さとる）の活動自粛を報告した。

桑原をめぐっては、不倫関係にある相手を社内に呼び関係を持ったなどとする情報がSNS上で拡散されていたが、桑原が代表を務めるレーベル「Arte Refact」が6日、公式サイトで「内容の事実関係に関しては真実とは異なる部分が幾つかあるものの、概ね事実と確認をしております」と明らかにして謝罪。桑原も自身のXで「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と認め謝罪。人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサーを辞任したことも報告した。

こうした事態を受け、Sir Vanityは「この度は、メンバー桑原聖（Ba.）の倫理観を欠いた行動により、いつも応援してくださるファンの皆様、活動を支えてくださっている関係者の皆様へ、多大なるご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「メンバー一同、皆様へ様々なご不安・怒り・不信感を抱かせてしまったことを大変重く受け止めております。Sir Vanityとして、桑原の行動を看過および容認することは全くできません」とし、「つきましては、桑原聖（Ba.）は本日以降、活動を自粛させることといたしました。また本件に伴い、既にお知らせしておりましたCDリリースやライブ等イベントについて、以下の通り中止や変更をさせていただきます」と報告した。