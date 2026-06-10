◆米大リーグ ロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でスタメン出場し、２回の今季初対決は、菅野が左飛に打ち取った。

菅野は初回、１死から安打を浴びたが、ブッシュを二ゴロ併殺打。１回裏にはロッキーズのグッドマンがカブス先発の元ソフトバンク右腕・レイから１８号２ランを放って先取点を奪った。２回は先頭のブレグマンに中前安打を浴び、１死一塁で誠也との今季初対決を迎えた。３球で菅野が追い込んでカウント１ボール、２ストライクとなると、４球目の甘く入ったカーブに誠也が反応したが、捉えきれずに左飛に倒れ、表情に悔しさをにじませた。菅野は２回まで無失点で抑えた。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦った菅野と誠也は、日本時代でもたびたび対戦。１４〜２１年に対戦し、通算７５打数２０安打で、打率２割６分７厘、５本塁打、１９三振だった。メジャーでは昨年８月２日（同３日）に対戦。中飛、四球、二ゴロの２打数無安打で菅野に軍配が上がっていた。試合後に菅野は「やっぱりすごいいい雰囲気。調子が悪い中でも、自分の仕事を全うしている。改めてすごいバッターだと思います」と対戦を振り返っていた。

メジャー２年目の菅野は、この日が今季１３試合目の登板で、試合前の時点でここまで５勝４敗、防御率３・９８。前回登板の２日（同３日）の敵地・エンゼルス戦では５回２失点で５勝目をつかんだ。メジャー５年目の誠也は、これまでに９本塁打を放っている。