◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。打者一巡で回ってきた７回１死満塁の第５打席は右腕ビドワから押し出し四球を選び、１イニング２打点目を挙げた。

続くパヘスが右犠飛を放つと、３番フリーマンが通算２５００安打となる中前適時打。チームは１イニング１０得点のビッグイニングとなった。

大谷はスキーンズとの今季初対決は３打席で無安打。初回先頭ではスプリットを打たされて二ゴロ、３回無死一塁では９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振、５回２ではチェンジアップで二ゴロだった。それでも、７回無死二塁では右腕ドテルからセンター左へ適時二塁打。虹がかかる中での“レインボータイムリー”となった。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実現しなかったが、「打者・大谷」として直接対決。試合前の時点では通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）と苦戦しており、この日で１２打席安打なしとなった。

７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦では５打数２安打で１０連戦を締めた大谷。６月は今年もこの日までの６試合で２５打数１２安打の打率４割８分、１本塁打、４打点、ＯＰＳ１・３１２と無双している。それでも、ロバーツ監督は「まだ完全に火がついたとまではいってないと思う。本当の爆発はこれからだよ」と予告。さらなる無双モード突入の期待もかかる。