スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」によると、近年メジャーリーグの捕手たちの間で、股間や内ももにファウルチップを受けるケースが増えているという。その最大の理由として挙げられているのが、現在ではほぼ標準となった「ワンニー・スタンス（片膝を地面につける捕球姿勢）」だ。

2020年には全投球の23％でしか使われていなかったこの姿勢は、今季には96％まで普及した。捕手にとって大きなメリットがあるからだ。膝や太ももへの負担を軽減し、低めの球の捕球やフレーミングがしやすくなる。

ガーディアンズのスティーブン・ボート監督は、この姿勢によって自身の現役生活が数年延びたと振り返る。捕手のオースティン・ヘッジズも「捕手というポジションに起きた最高の変化かもしれない」と評価している。

しかし代償もある。片膝をつくことで脚や股間周辺が露出しやすくなり、ファウルチップやワンバウンド投球が直撃するケースが増えた。さらに近年は投手の球速や変化量が向上し、打者がボールを芯で捉えにくくなっている。その結果、空振りやファウルチップが増加。2008年以降、ファウルチップの数はほぼ倍増したという。

捕手たちは痛みを和らげるため、より頑丈なカップや保護パッドを装着しているが、完全に防ぐことはできない。それでも多くの捕手はワンニー・スタンスを支持する。彼らは「膝の痛みと脚の疲労」を、「内もものあざと股間への打球」と引き換えにしたのである。

この記事は単なる珍事ではなく、現代野球の進化を映し出している。投手の球質向上とデータ分析による守備革命が、捕手というポジションのあり方そのものを変えた。そしてその陰で、捕手たちはこれまで以上に身体を張って投手たちを支えているのである。